Sobolewski grozi Szłapce sądem. Poszło o wpis o „partyjnych piknikach”

„Ma pan 48 godzin na usunięcie, zaprzestanie i przeproszenie PiS za rozpowszechnianie kłamstw w przestrzeni publicznej dotyczących pikników” – napisał do Adama Szłapki na Twitterze sekretarz generalny PiS Krzysztof Sobolewski. „Pytanie też przy okazji, kiedy spłaci pan długi Nowoczesnej wobec polskich podatników?” – dodał.

Sobolewski zamieścił również kopię wezwania przedsądowego, w którym czytamy, że chodzi o wpis Adama Szłapki z 30 lipca. „Proszę nawet propagandystę PiS wkręcił, że pikniki robi z partyjnych pieniędzy. Otóż nie” – stwierdził wówczas przewodniczący Nowoczesnej. „Partyjne pikniki PiS są organizowane z budżetów KPRM i ministerstw. Zwykła kradzież i złamanie ustawy o finansowaniu partii politycznych” – dodał. Wcześniej pisał, że pikniki PiS to „okradanie Polaków z ciężko zarobionych pieniędzy”.

W wezwaniu czytamy, że według Sobolewskiego wpis zawiera „nieprawdziwą informację, a także oparty na niej fałszujący rzeczywistość komentarz”. „Powyższe narusza dobre imię Prawa i Sprawiedliwości w sposób bezprawny i uzasadnia zgłoszone niniejszym żądania” – stwierdza polityk PiS.

Politycy Nowoczesnej odpierają zarzuty

Wszystko wskazuje jednak na to, że Sobolewski przeprosin od Szłapki się nie doczeka. „Kilkanaście pikników PiS i może jeden finansowany z kasy partyjnej. Reszta z ministerstw” – stwierdził w odpowiedzi przewodniczący Nowoczesnej. Dodał też, że sekretarz generalny PiS to „ gość znany tylko z tego, że na wielką pensje jego żony składa się każdy obywatel”.

Szłapka wcześniej wielokrotnie podejmował temat pikników. „Pracujecie ciężko? Płacicie podatki? To pamiętajcie, że składacie się na partyjne pikniki i kiełbaski, żeby Kaczyński z Morawieckim mogli się promować. Tak, oni okradają Was z Waszych pieniędzy” – pisał 30 lipca. Szef Nowoczesnej złożył także w tej sprawie zawiadomienie do prokuratury ws. podejrzenia popełnienia przestępstwa przez premiera Mateusza Morawieckiego.

