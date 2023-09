Wiceszef MSZ pochwalił Roberta Bąkiewicza: Mogę ocenić go bardzo wysoko

Jako były szef Ruchu Narodowego Robert Bąkiewicz zasłynął ze swoich skrajnie prawicowych poglądów i licznych kontrowersyjnych wypowiedzi. Włączenie go na listy wyborcze Prawa i Sprawiedliwości musiało więc wywołać mnóstwo pytań i komentarzy. W programie „Gość Wydarzeń” w Polsat News kandydatury tej bronił Paweł Jabłoński z resortu spraw zagranicznych.

Jabłoński: Mogę ocenić Bąkiewicza bardzo wysoko

– Mogę ocenić Roberta Bąkiewicza bardzo wysoko za to, co robił przy Marszu Niepodległości. To wielkie wydarzenie patriotyczne, zbiór ludzi, którzy chcą wyrazić miłość do Polski. Wielka szkoda, że to wydarzenie jest atakowane przez naszych oponentów – mówił.

Sam Jabłoński podkreślał, że on również przymierza się do startu w wyborach. – Mam taki zamiar, zgłosiłem taką gotowość, ale póki listy nie zostaną zarejestrowane, niczego nie można być pewnym – przyznał. – Myślę, że w najbliższych dniach, a może nawet godzinach, pewne informacje na temat list zostaną przekazane – stwierdził.

Bąkiewicz na liście PiS

Robert Bąkiewicz będzie się starał o mandat z ostatniego miejsca na liście w Radomiu. Informację potwierdził w Polsat News poseł PiS Marek Suski.

– Rzeczywiście Solidarna Polska jako koalicjant zgłosiła pana Bąkiewicza na ostatnie miejsce. No i jak to w koalicjach, żeby koalicja trwała, to pewne rzeczy są realizowane wspólnie i mamy pana Bąkiewicza – powiedział poseł Suski, który jest liderem listy w Radomiu. Dodał, że w czwartek rozmawiał z nowym kandydatem do Sejmu.

– Spotkaliśmy się wczoraj, wypełniał dokumenty. Nie znałem wcześniej tego pana, poza doniesieniami prasowymi. Z doniesień prasowych to sobie pomyślałem: kto to jest? Opisy są różne. A jak rozmawialiśmy, kulturalny, sympatyczny człowiek – ocenił polityk PiS.

W sierpniu Wirtualna Polska informowała, że Robert Bąkiewicz ma bardzo dobre kontakty ze środowiskiem Suwerennej Polski, a zwłaszcza z czołowym politykiem tej partii, wiceministrem Januszem Kowalskim.

