Kandydatka PiS zniesmaczyła posła Lewicy. Przerwał wywiad przez jedno słowo

Do sporu pomiędzy politykami doszło w momencie, gdy kandydująca z list PiS do Sejmu Wojciechowska von Heukelom posłużyła się niezbyt eleganckim powiedzeniem. – W tym momencie stawia pan zarzut, że wszystkiemu winne jest Prawo i Sprawiedliwości i rząd, a w Afryce biją murzynów – rzuciła. Poseł Lewicy zaprotestował, mówiąc o „skandalicznym i rasistowskim” zachowaniu i poprosił, by jego rozmówczyni nie używała takich słów. Natrafił jednak na opór.

Spór polityków o słowo „Murzyn”

– Słowa „Murzyn” mam nie używać, czy którego słowa mam nie używać? – dociekała. – Ja jestem filologiem, panie pośle. Czy pan chce mi zmieniać słownik języka polskiego? To nie jest rasistowski język. To jest język polski, ja jestem filologiem i w języku polskim słowo „Murzyn” oznacza przedstawiciela rasy ciemnoskórej, Afrykańczyka – podkreślała.

Nie pomogły też apele posła Koperskiego do prowadzącej program dziennikarki wPolityce.pl, która ograniczyła się do ponawiania swojego pytania o politykę migracyjną. – Jeżeli pani nie zwróci uwagi, to ja się po prostu wyłączam z tego programu – stwierdził w pewnym momencie poseł, który udzielał wywiadu zdalnie. Gy usłyszał, że „wszystko jest w granicach jakiejś normy”, zrezygnował. — Rozumiem, to dziękuję uprzejmie, do widzenia – pożegnał się.

Rada Języka Polskiego o słowie „Murzyn”

Agnieszka Wojciechowska von Heukelom do całej sprawy odniosła się jeszcze na Twitterze (X). „Poseł Lewicy zarzucił mi rasizm, bo władam poprawną polszczyzną, która jego zdaniem jest... niepoprawna politycznie. [...] To Lewica dyskryminuje, sugerując, że Murzyn to obelga” – napisała.

Co na ten temat sądzą językoznawcy? Rada Języka Polskiego w 2020 roku uznała, że sporne słowo „Murzyn” jest „obarczone złymi skojarzeniami oraz archaiczne”. Dr hab. Marek Łaziński zachęcał, by nie używać go w przestrzeni publicznej, chyba że na prawach historycznego cytatu. Rada Języka Polskiego w całości zaakceptowała jego stanowisko.

Czytaj też:

Andrzej Nejman: Żyjemy w kraju, w którym pielęgnuje się nienawiść. Szyderstwo jest wpisywane do podręcznikówCzytaj też:

Korwin-Mikke: Najcenniejsi ludzie siedzą w więzieniach, a mogliby podbijać świat i kolonizować Marsa