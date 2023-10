UE reaguje na konflikt Izrael-Hamas. „Jest poważne ryzyko”

Szczyt odbędzie się w formie wideokonferencji. Michel poinformował w sobotę, że Wspólnota „w pełni solidaryzuje się” z narodem Izraela po „brutalnych atakach terrorystycznych”, do których doszło tydzień temu.

„Brutalne ataki terrorystyczne Hamasu na Izrael w ostatnią sobotę doprowadziły do tragicznej śmierci ponad tysiąca niewinnych izraelskich cywilów. Zakładnicy muszą zostać uwolnieni natychmiast i bez żadnych warunków wstępnych. Nie ma usprawiedliwienia dla terroru” – zaczął.

W zaproszeniu skierowanym do przywódców unijnych Michel napisał, że Izrael ma prawo do obrony zgodnie z prawem międzynarodowym.

Obawy przed eskalacją. UE reaguje na konflikt Izrael-Hamas

Szef Rady Europejskiej dodał, że oblężenie Strefy Gazy podnosi czujność w społeczności międzynarodowej, co skłoniło go do zwołania wideokonferencji na wtorek o 17:30 czasu środkowoeuropejskiego. „Niezwykle ważne jest, aby Rada Europejska, zgodnie z traktatami i naszymi wartościami, ustaliła nasze wspólne stanowisko oraz jasny, jednolity kierunek działań, który odzwierciedla złożoność rozwijającej się sytuacji” – napisał.

Michel przekazał, że UE musi być orędownikiem pokoju i poszanowania prawa międzynarodowego i powinna starać się unikać regionalnej eskalacji sytuacji.

Szef RE zauważył, że konflikt na Bliskim Wschodzie jest „poważnym ryzykiem” dla Wspólnoty i może podsycić ekstremizm w społeczeństwach Unii Europejskiej. Jego konsekwencją może być także migracja i przemieszczanie się dużej liczby ludzi do krajów sąsiadujących.

W sobotę władze Izraela wezwały 1,1 miliona Palestyńczyków mieszkających w północnej części Strefy Gazy do ewakuacji na południe. Apele pojawiły się w mediach społecznościowych, zrzucono też ulotki. Tysiące osób rozpoczęły ucieczkę pieszo lub w miarę możliwości przy użyciu samochodów. Dramaturgię sytuacji potęgował fakt, że uchodźcy otrzymali jedynie sześć godzin na opuszczenie swoich domów.

