Pierwszy wywiad Kariny Bosak po wyborach. Poznaliśmy płeć dziecka

Karina Bosak, żona jednego z liderów Konfederacji Krzysztofa Bosaka, sensacyjnie dostała się do Sejmu. Kosztem weterana Janusza Korwina-Mikkego zdobyła mandat poselski. Nie wiadomo jednak, czy na pierwszym posiedzeniu się pojawi. Bardzo możliwe, że będzie wtedy na sali porodowej. Jak poinformowała podczas czwartkowej rozmowy z RMF FM, termin wypada za cztery tygodnie. – Może będzie szybciej, zobaczymy – stwierdziła z uśmiechem.

Pomimo trójki dzieci Karina Bosak zapewnia, że nie przeszkodzi jej to w wykonywaniu swojego mandatu. Będzie przychodzić na obrady. – Nie jestem pierwszą kobietą, która będzie miała dziecko malutkie w Sejmie. W poprzednich kadencjach były różne kobiety, czy to z Koalicji Obywatelskiej, czy nawet z Lewicy – powiedziała.

Karina Bosak będzie przychodzić do Sejmu z dziećmi

Pomimo tego, że w Sejmie będzie także jej mąż Krzysztof, to ona będzie się w głównej mierze zajmować dziećmi, które „przez to, że te są naprawdę malutkie, to bardziej potrzebują na tym etapie mamy. – Krzysztof ma inne obowiązki też jako lider ugrupowania. Ja będę szeregowym posłem, będę miała też więcej elastyczności pod tym kątem, że dla tych dzieci będę miała więcej czasu – oceniła Karina Bosak.

– Będę przychodziła do Sejmu. Ja traktuję ten mandat jako jakąś taką służbę, zobowiązanie. Ja nie widzę problemu w przychodzeniu z dzieckiem do Sejmu, będzie cały czas przy mnie. Umiem się zajmować dziećmi. To nie jest tak naprawdę problem – przekonywała posłanka-elekt.

Poznaliśmy płeć trzeciego dziecka Kariny i Krzysztofa Bosaków

Sejm, zdaniem Kariny Bosak, jest „takim miejscem, które daje duże udogodnienia”. – Tam jest hotel poselski, można mieć pokój gdzie jest przewijak, można mieć tam łóżeczko. To jest miejsce, gdzie z dzieckiem można sobie w przerwach w posiedzeniach czy komisji, czy przed głosowaniami posiedzieć – stwierdziła.

Bosakowie już teraz mają dwójkę dzieci – dwóch synów. W czwartek przy okazji rozmowy przyszła posłanka zdradziła płeć trzeciego dziecka, które na świat przyjdzie najpewniej za niecały miesiąc. – Córeczka – obwieściła.

