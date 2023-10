Nowi posłowie w Sejmie. Bogusław Wołoszański: To było dla mnie rozgrzeszenie

W nowym Sejmie znalazło się 108 debiutantów, którzy 25-26 października odbyli sesję szkoleniowo-informacyjną. Do najbardziej znanych debiutantów należą Szymon Hołownia, Sławomir Mentzen, Apoloniusz Tajner czy Michał Kołodziejczak. Nowi w Sejmie są też prezydenccy ministrowie – Marcin Przydacz, czy Paweł Szrot. Pierwszy raz w sejmowych ławach znajdą się także członkowie odchodzącego rządu Janusz Cieszyński oraz Paweł Jabłoński.

Bogusław Wołoszański posłem debiutantem. Do polityki wszedł przez Jarosława Kaczyńskiego

Po raz pierwszy posłem został też Bogusław Wołoszański, który nie ukrywa tremy. TVN-owi przyznał, że pierwszego dnia czuł się nieco zagubiony. Z kolei w rozmowie z „Gazetą Wyborczą” tłumaczy, że do polityki wszedł w ramach swego rodzaju protestu. Historyk decyzję podjął podczas oglądania wystąpienia kolegi ze studenckiej ławy – Jarosława Kaczyńskiego.

– Kiedy go słuchałem, doszedłem do wniosku, że dość z tym, trzeba się zabrać do roboty. Mam ogromną satysfakcję, że wywalczyłem mandat. To w pewnym sensie było dla mnie rozgrzeszenie – skomentował. Dziennikarz znany z programu „Sensacje XX wieku” zapewnił, że nie ma zamiaru grać pod siebie. – Ja już grałem przez 50 lat – stwierdził.

Andrzej Domański nowym posłem w Sejmie. „Olbrzymia odpowiedzialność”

Tremę po wejściu na salę posiedzeń odczuł Andrzej Domański z Koalicji Obywatelskiej. – Olbrzymia odpowiedzialność, którą chyba wszyscy debiutanci w Sejmie czują jeszcze mocniej – dodaje. Polityk ma nadzieję, że Andrzej Duda jak najszybciej powierzy misję tworzenia rządu Donaldowi Tuskowi.

Uroczystość wręczenia zaświadczeń o wyborze na posła odbędzie się w czwartek o godz. 14. Formalnie praca poselska rozpoczyna się po złożeniu ślubowania, które ma miejsce na pierwszym posiedzeniu Sejmu. Najpóźniej musi ono zostać zwołane miesiąc po wyborach. Andrzej Duda nie podjął jeszcze decyzji w tej sprawie.

Czytaj też:

Apoloniusz Tajner zgadza się z pomysłem Andrzeja Dudy. Chodzi o igrzyska w WarszawieCzytaj też:

Razem, ale osobno. Trzecia Droga będzie miała dwa kluby w Sejmie