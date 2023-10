Litewka, Mentzen, Hołownia, Tajner. Sejmowi debiutanci przy Wiejskiej

Czekamy na ostateczne wyniki wyborów do Sejmu. Z części opublikowanych danych wynika, że w nowej kadencji w Sejmie zobaczym wielu debiutantów. Po raz pierwszy w poselskich ławach zasiądą m.in. liderzy ugrupowań – Szymon Hołownia z Polski 2050 oraz Sławomir Mentzen z Konfederacji.

Mandat trafi także m.in. do Łukasza Litewki, gwiazdy Lewicy. Sosnowiecki radny wyprzedził w wyborach wicemarszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego. Wśród debiutantów znalazł się także współtwórca sukcesów Adama Małysz – Apoloniusz Tajner.

Bogusław Wołoszański



Dziennikarz, pisarz, prawnik, ale przede wszystkim popularyzator historii i autor słynnych "Sensacji XX wieku". Jeden z najbardziej znanych tropicieli historycznych zagadek. Startował z list Koalicji Obywatelskiej



Apoloniusz Tajner



Do roli posła szykuje się Apoloniusz Tajner. Polityk startował z ramienia Koalicji Obywatelskiej. Jest twórcą sukcesów Adama Małysza i pózniejszym szefem Polskiego Związku Narciarskiego.



Łukasz Litewka



Łukasz Litewka jest od 2014 roku radnym Lewicy w Sosnowcu. Działa również charytatywnie - jest prezesem Fundacji Team Litewka i zasłynął nietypową kampanią wyborczą. Na swoich plakatach wyborczych promował m.in. psy do adopcji. Jesst sensacją wyborów parlamentarnych w okręgu sosnowieckim. Na razie oddano na niego największą liczbę głosów - wyprzedził m.in. Włodzimierza Czarzastego



Michał Kołodziejczak



Michał Kołodziejczak to rolnik, polityk, założyciel i prezes ruchu społeczno-politycznego Agrounia. Ma 35 lat i jest porównywany do Andrzeja Leppera. Startował z list Koalicji Obywatelskiej.



Aleksandra K. Wiśniewska

Aleksandra Wiśniewska od niedawna pełni funkcję społecznej pełnomocniczki prezydent Łodzi ds. zaangażowania obywatelskiego. Wcześniej była szefową misji humanitarnych, między innymi w Ukrainie, Jemenie oraz Iraku. Pomagała ludziom w potrzebie przez prawie dziesięć lat. Startowała z list Koalicji Obywatelskiej



Sławomir Mentzen



Sławomir Mentzen to polski polityk, doradca podatkowy, przedsiębiorca i doktor nauk ekonomicznych. Od lutego 2023 roku współprzewodniczący partii Konfederacja Wolność i Niepodległość.







Szymon Hołownia



Szymon Hołownia to popularny polski dziennikarz, prezenter telewizyjny i autor książek. Były kandydat w wyborach prezydenckich i założyciel partii Polska 2050



Jacek Karnowski



Od 25 lat sprawował funkcję prezydenta Sopotu. Przed siedmioma laty polityk zadeklarował, że nie zetnie włosów dopóki w wyborach nie wygra Koalicja Obywatelska. Teraz czeka go poważna metamorfoza



Michał Kobosko



Michał Kobosko to były redaktor naczelny tygodników „Newsweek Polska” i „Wprost”, a także miesięcznika „Forbes”. W przeszłości był także dyrektorem zarządzającym agencji mówców Prime Speakers, a następnie szefem think-tanku Atlantic Council. W latach 2020–2022 przewodniczący, a od 2022 I wiceprzewodniczący partii Polska 2050.

Wybory 2023. Kto wygrał?

Do tej pory Państwa Komisja Wyborcza przeliczyła 70 proc. głosów. Z opublikowanych danych wynika, że zwycięzcą głosowania jest Prawo i Sprawiedliwość. Na ugrupowanie Jarosława Kaczyńskiego zagłosowało 37,35 proc. wyborców.

Dla porównania – w wyborach w 2019 roku PiS uzyskało 43,59 proc. głosów. Na drugim miejscu uplasowała się Koalicja Obywatelska z wynikiem 28,76 proc. Przed czterema laty na największą partię opozycyjną zagłosowało 27,4 proc. wyborców.

Podium zamyka Trzecia Droga. Koalicja wyborcza Polski 2050 Szymona Hołowni oraz Polskiego Stronnictwa Ludowego przekonała do siebie 14,45 proc. wyborców. Z badania exit poll wynika, że na Lewicę zagłosowało 8,29wyborców. Swoich przedstawicieli w Sejmie będzie miała również Konfederacja, na którą zagłosowało 7,27 proc. wyborców. Poniżej progu wyborczego znaleźli się Bezpartyjni Samorządowcy.

Wybory 2023. Podział na mandaty

Łącznie policzonych zostało już ponad 13 mln głosów, jednak nadal nie są to wyniki reprezentatywne, ponieważ nie zeszły jeszcze wyniki z części komisji w dużych miastach. Po przeliczeniu tych głosów na mandaty okazuje się, że Prawo i Sprawiedliwość będzie miało w Sejmie 196 posłów. Koalicja Obywatelska wprowadzi do Sejmu 158 przedstawicieli a Trzecia Droga 61. 30 miejsc w niższej izbie polskiego parlamentu przypadnie politykom Lewicy a 15 Konfederacji.

