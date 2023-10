NA ŻYWO: Wyniki wyborów 2023. Opozycja może przejąć władzę

05:32 Pojawiają się pierwsze komentarze wyborów parlamentarnych w zagranicznych mediach.



BBC podają wyniki exit poll ocenia, że „ktokolwiek wygra, jest mało prawdopodobne, aby silne poparcie Polski dla Ukrainy uległo zmianie”.



„Jednak w ostatnich tygodniach przywódcy PiS wykazali oznaki wahania, najwyraźniej próbując przyciągnąć wyborców, którzy odwrócili się od nich na rzecz postulującej ograniczenie wsparcia dla Ukrainy Konfederacji” - twierdzi stacja. 05:18 Marek Wałkuski, korespondent Polskiego Radia w Białym Domu podał wyniki wyborów do Sejmu w chicagowskim okręgu wyborczym:



1. Bezpartyjni - 0,3%

2. Trzecia droga - 6,1%

3. Lewica - 3,2%

4. PiS - 54,7%

5. Konfederacja - 6,1%

6. KO - 24,3%

7. Polska jest jedna - 5,3%



Jak wyłania się nowy rząd po wyborach? Wiele będzie zależało od prezydenta



Wciąż czekamy na sondażowe wyniki wyborów exit poll. Miały się one pojawić między 2 a 3 w nocy.



PKW ma podać oficjalne wyniki wyborów we wtorek, 17 października. Dotychczas przeliczono głosy z (2,44%) obwodów.