Tajne posiedzenie i postanowienie TK ws. komisji ds. Pegasusa. „Tchórzostwo Kaczyńskiego i PiS”

„Trybunał Julii oszalał i wydał irracjonalne zabezpieczenie na zamówienie Nowogrodzkiej” – napisał w mediach społecznościowych Witold Zembaczyński. Poseł KO dodał hasztag: „#Pegasus”. Po kilkudziesięciu minutach wstawił zdjęcie z częścią postanowienia.

Można w nim przeczytać, że TK „zabezpiecza wniosek grupy posłów przez zobowiązanie komisji śledczej ds. Pegasusa do powstrzymania się od wykonywania jakichkolwiek czynności faktycznych lub prawnych do czasu wydania przez Trybunał Konstytucyjny ostatecznego orzeczenia”. Postanowienie zapadło jednomyślnie.

„Postanowienie pseudo TK o zakazie dalszej pracy komisji śledczej ds. Pegasusa jest bezpośrednim wyrazem tchórzostwa Kaczyńskiego i PiS. Będziemy dalej przesłuchiwać sprawców i pokażemy całą prawdę o tej aferze!” – skomentował Zembaczyński.

W następnym wpisie polityk opublikował kolejne strony postanowienia, które trafiło do przewodniczącej komisji Magdaleny Sroki. Widać tam, że postanowienie wydali Zbigniew Jędrzejewski jako przewodniczący, Stanisław Piotrowicz jako sprawozdawca i Jarosław Wyrembak.

Z kolei wniosek posłów został rozpoznany na posiedzeniu niejawnym 8 maja. „Uzasadniając wniosek o udzielenie zabezpieczenia, grupa posłów skazała, że brak zabezpieczenia uniemożliwi lub poważnie utrudni osiągnięcie celu postępowania w sprawie, którym jest »doprowadzenie obowiązującego stanu prawnego w zakresie objętym wnioskiem do stanu zgodności z Konstytucją RP«” – czytamy we fragmencie pisma.

„Przekręciarze z PiS najpierw głosowali za powołaniem komisji śledczej ds. Pegasus, by później złożyć wniosek do pseudo TK o zakaz jej pracy. Autorzy wniosku nieznani” – opisał kolejny wpis Zembaczyński.

Oburzenie posłów koalicji rządzącej

„PiS przez swój tzw. TK, próbuje zablokować prace komisji śledczej ds. Pegasusa. Nielegalny sędzia Piotrowicz, komunistyczny prokurator i sędzia-dubler Wyrembak nie zastrasza nas. Komisja będzie pracować. Ależ PiS się boi. Głosowali za powstaniem Komisji, dziś chcą ją zablokować” – wtórował mu partyjny kolega Marcin Bosacki.

„Próby zablokowania, przez TK Przyłębskiej, prac komisji śledczej ds. Pegasusa uznaje za przejaw skrajnej paniki i przerażenia polityków PiS. Nikt chyba nie ma złudzeń na czyje zlecenie działa ta teatralna trupa w togach” – dodał Zbigniew Konwiński z KO.

„ParaTrybunał szefowej kuchni Kaczyńskiego wydał parapostanowienie o natychmiastowym zaprzestaniu prac Komisji Śledczej ds Pegasusa. Już teraz wiemy, że panicznie boją się prawdy. Robimy swoje, konsekwentnie!” – stwierdził z kolei Tomasz Trela z Lewicy.

„Logika PiS. Najpierw jednogłośnie przyjąć uchwałę o powołaniu Komisji Śledczej ds. Pegasusa, by później skarżyć się, że to niezgodne z Konstytucją. Potem proszą towarzyskie odkrycie roku prezesa Kaczyńskiego, by wyznaczył miernych, ale wiernych sędziów – byłego prokuratora PRL i sędziego dublera. A tak naprawdę to chodzi o coś innego – strach ich obleciał!” – zauważył Paweł Śliz z Polski 2050 Szymona Hołowni.

„Pseudo TK wydał postanowienie zobowiązujące Komisję Śledczą ds. Pegasusa do powstrzymania się od dokonywania jakichkolwiek czynności do czasu rozpatrzenia wniosku grupy posłów o zbadanie zgodności z konstytucją uchwały Sejmu. Komisja nie da się uciszyć. Wyjaśnimy aferę do końca!” – podsumowała Sroka.

