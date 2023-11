Miller gorzko o wizycie von der Leyen w Ukrainie. Komorowski zaprotestował

Szefowa Komisji Europejskiej przybyła do Kijowa, żeby omówić drogę przystąpienia Ukrainy do UE. Wizytę Ursuli von der Leyen ocenił Leszek Miller. – To taki teatr. Ona tam pojechała w innym celu – stwierdził na antenie Polsat News.

W sobotę, 4 listopada Ursula von der Leyen została przywitana w Kijowie przez Wołodymyra Zełenskiego. „To moja szósta wizyta w czasie wojny. Jestem tu, żeby omówić drogę przystąpienia Ukrainy do UE” – napisała w mediach społecznościowych. Wizyta von der Leyen w Ukrainie Szefowa Komisji Europejskiej zapowiedziała rozmowy na temat wsparcia finansowego i zapewniła, że Unia Europejska w dalszym ciągu będzie naciskała na stosowne ukaranie Rosji za agresję wojenną. Poinformowała, że unijne organy niedługo przedstawią dwunasty pakiet sankcji z nowymi zakazami. Niemiecka polityk zwróciła się także bezpośrednio do prezydenta Zełenskiego. „Jesteśmy pod wrażeniem reform, jakie Ukraina przeprowadziła w środku wojny. Jestem pewna, że uda się Państwu wkrótce ukończyć te zaległe. Jeśli tak się stanie, Ukraina będzie mogła osiągnąć swój ambitny cel” – oznajmiła we wpisie opublikowanym w serwisie X, dawniej Twitter. Miller i Komorowski o przewodniczącej KE Słowa przewodniczącej KE, w programie „Prezydenci i premierzy” na antenie Polsat News, skomentował Leszek Miller. – To, że Ursula von der Leyen mówi publicznie o tym, że Ukraina ciągle ma drzwi otwarte do Unii Europejskiej, to taki teatr – stwierdził były premier. – Ona tam pojechała w innym celu – próbować przekonać, albo ustalić z Zełenskim kalendarz rozmów z Rosją dotyczących zawarcia jakiegoś rozejmu – dodał. twitter Europoseł podkreślił, że chociaż prezydent Ukrainy zaprzecza doniesieniom o jakichkolwiek negocjacjach z Putinem, to jego kraj „pomału przygotowuje się do wojny pozycyjnej albo rozmów pokojowych”. Zdaniem Millera wizyta szefowej KE potwierdza ten scenariusz. Z wypowiedzią polityka nie zgodził się obecny w studiu Bronisław Komorowski. – Chcę bardzo stanowczo zaprotestować przeciwko temu, co przedstawił pan premier Miller – powiedział. Były prezydent podkreślił, że nie ma wiedzy na temat ukrytych celów wizyty von der Leyen, a doniesienia amerykańskich mediów mogą być wymyślonym przez dziennikarzy scenariuszem. Czytaj też:

