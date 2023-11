„Pakujemy ostatnie kartony”. Tak ministrowie PiS żegnają się z władzą

13 listopada Andrzej Duda oficjalnie powierzył misję sformowania nowego rządu premierowi Mateuszowi Morawieckiemu jako liderowi zwycięskiego ugrupowania w wyborach. Od tego momentu premier miał dwa tygodnie na znalezienie sejmowej większości, która wyrazi wotum zaufania dla nowego rządu. Polityk PiS niemal na pewno nie będzie w stanie sprostać temu zadaniu a PiS pożegna się z władzą.

Ostatnie spotkanie rządu Mateusza Morawieckiego



Jak ustaliła Wirtualna Polska, ministrowie z rządu Mateusza Morawieckiego po raz ostatni spotkają się w czwartek 23 listopada o godzinie 14 w Kancelarii Premiera. Rozmowy mają mieć charakter nieformalny – politycy będą się chcieli zobaczyć po raz ostatni w tym składzie.

– Będą ostatnie wspólne zdjęcia, wzajemne podziękowania i czas na podsumowania. To będzie ostateczne pożegnanie z władzą – powiedział dziennikarzom jeden z rozmówców PiS. – W piątek pakujemy ostatnie kartony, zabieramy rzeczy. Czas się wyprowadzać z resortu – dodał jeden z ministrów.

Kogo zabraknie w nowym rządzie Morawieckiego?

W nowym gabinecie Mateusza Morawieckiego, który nie będzie miał szans na uzyskanie wotum w Sejmie, ma zabraknąć wielu znanych twarzy. Część polityków m.in. Jarosław Kaczyński, Przemysław Czarnek czy Janusz Cieszyński wprost przyznała, że nie otrzymali od szefa rządu żadnej propozycji. Z informacji WP wynika, że na stanowiska szefów poszczególnych resortów mają zostać powołani urzędnicy oraz dyrektorzy gabinetów, których nazwiska nie są powszechnie znane.

Kandydatów do objęcia stanowiska ma przekonywać to, że dzięki wejściu do rządu uzyskają trochę rozgłosu. Co więcej, mimo tego, że ich misja będzie zapewne bardzo krótka, będą im przysługiwać odprawy.

