Korwin-Mikke idzie po swoje. Do nowej partii otrzymał już kilkaset zgłoszeń

Skończyła się chwilowa banicja Janusza Korwin-Mikkego w Konfederacji. Trwała zaledwie miesiąc, bo taki był wyrok partyjnego sądu. Nie powoduje to jednak, że polityk zmienia swoje plany założenia kolejnej partii. Jeśli się uda, stanie się to jeszcze w tym roku. Wtedy też opuści on szeregi Nowej Nadziei.

– Właśnie w tej chwili otworzyłem komputer i nowe trzy osoby się zgłosiły – pochwalił się Korwin-Mike podczas rozmowy w Radiu Plus. Łącznie zgłoszeń ma mieć już około 400. Nie jest to jednak zawrotne tempo. Tydzień temu podczas rozmowy z Gazetą.pl polityk mówi o 350 zgłoszeniach.

Nowa partia Korwin-Mikkego jeszcze w tym roku

W tym samym wywiadzie polityk zapowiadał, że wniosek do sądu zamierza złożyć „w najbliższych dnia”. To też się nie udało, ponieważ trafił on do szpitala. Teraz termin rejestracji się przesuwa. Kiedy to nastąpi? – Jak stanę całkiem na nogi. (…) Na pewno w tym roku – zapowiedział polityk.

Zastanawiające jest także to, kto zasili szeregi nowej partii. Spekulowało się, że wraz z nim ugrupowanie tworzyć ma Grzegorz Braun. Korwin-Mikke nie zamierza jednak zdradzać żadnych personaliów.

Korwin-Mikke zdradza plan nowej partii

Polityk zdradził za to, choć niedosłownie, część programu partii. Na pytanie o niego zaczął mówić o tym, czego w ostatnim czasie zabrakło mu w Konfederacji.

– Konfederacja była partią antysystemową, przeciwko establishmentowi. Negowała te wszystkie głupoty o globalnym ociepleniu, o covidzie, całe to równouprawnienie kobiet i tym podobne rzeczy. Konfederacja zeszła z tego – tłumaczył.

Przed tygodniem Korwin-Mikke także uchylił rąbka programowej tajemnicy. – Przede wszystkim nastawiamy się na Unię Europejską, przeciwko eurosocjalizmowi – mówił wówczas.

Dołączenie do partii wymaga zobowiązania finansowego

Chęć dołączenia do nowej partii polityka nadal można zgłaszać. Nie jest to jednak takie proste, jak w większości przypadków. Wiąże się ono z pewnym zobowiązaniem finansowym. Zainteresowani dołączeniem do ugrupowania o nieznanej nazwie, za to o, jak stwierdził sam polityk, „znanym wszystkim programie”, mogą wysyłać zgłoszenia na specjalnego maila.

W treści muszą zawszeć za to poniższe oświadczenie: „Oświadczam, że w przypadku utworzenia przez p. Janusza Korwin-Mikkego nowej partii politycznej zobowiązuję się do niej wstąpić i płacić miesięczną składkę w wysokości 15 zł (10 zł poniżej 20 roku życia, 5 zł w przypadku uczniów)”.

