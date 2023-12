Po czerwonym Tusku czas na czerwonego Hołownię. TVP Info znowu to zrobiło

„Babcia z dziadkiem tak piszczeli na widok Beatlesów” – podpisało swój materiał w mediach społecznościowych TVP Info. Jego głównym bohaterem jest Szymon Hołownia, a dokładniej popularność, jaką cieszy się on w ostatnim czasie. Nie zaskakuje jednak ani podpis, ani sama tematyka materiału, a barwy, które w nim dominują. Można delikatnie stwierdzić, że marszałek Sejmu się „zaczerwienił”.

TVP Info pokazało Hołownię w czerwonych barwach

Internauci od razu zwrócili uwagę na nienaturalne kolory, w jakich przedstawiony jest Szymon Hołownia. W całym materiale dominuje czerwień. Widać to nawet po różowym odcieniu bieli na fladze Polski. „Za prawie 3 mld rocznie nie można użyć innego filtra? Zdjęcia jak z PRL” – czytamy w komentarzach.

twitter

Zwrócono także uwagę, że to nie pierwszy raz, kiedy TVP Info zdecydowało się na taki zabieg. Wcześniej używano go względem Donalda Tuska. „Czerwony filtr już jest, ale gdzie są rogi?” – zapytał jeden z komentujących przypominając kadr, w jakim złapany został niegdyś lider Platformy Obywatelskiej.

Wcześniej ofiarą barw padł Donald Tusk

Komentujący wyciągnęli też sprawę, o której głośno było pod koniec zeszłego roku. „Teraz Hołowni robicie czerwoną twarz? Niedługo celownik się pojawi” – pisze internauta. Celownik nawiązuje do sposobu, w jaki pokazywany był Donald Tusk.

Jednym z częściej pokazywanych kadrów – łącznie co najmniej 33 razy – z udziałem byłego premiera, a być może i przyszłego, był „rzut” na monitor oglądowy kamery ustawiony w taki sposób, że dwie krzyżujące się linie ustawione były niemal idealnie na środku klatki piersiowej polityka.

twitter

Wtedy też Donald Tusk zdecydował się na pozwanie stacji. „Celownik wymierzony w Donalda Tuska to stały element codziennego szczucia w Wiadomościach TVP. W opinii medioznawcy prezentowanie tego kadru kilkadziesiąt razy „uzasadnia przemoc i prowokuje do agresywnych działań”. Pozew w tej sprawie przeciwko TVP został złożony do sądu” – informował wówczas Jan Grabiec, rzecznik Platformy Obywatelskiej.

Czytaj też:

Pracownik TVP wysłał donos do Kaczyńskiego. Prawnicy ustalili jego daneCzytaj też:

To u niego ubiera się Szymon Hołownia. „Stawia na styl klasyczny”