Donald Tusk w czerwonej poświacie i z „celownikiem” na klatce piersiowej. Pozew przeciwko TVP

Donald Tusk tuż przed świętami dostał ochronę SOP. „Każdego tygodnia w listach i mediach społecznościowych znajduję groźby pod adresem moich bliskich i wyroki śmierci oraz zapowiedzi zamachu na mnie. W grudniu policja poinformowała mnie, że zagrożenie zamachem jest realne i konkretne jak nigdy przedtem” – napisał lider PO w mediach społecznościowych.

Do wpisu byłego premiera odniósł się rzecznik Platformy Obywatelskiej. „Celownik wymierzony w Donalda Tuska to stały element codziennego szczucia w »Wiadomościach« TVP. W opinii medioznawcy prezentowanie tego kadru kilkadziesiąt razy »uzasadnia przemoc i prowokuje do agresywnych działań«. Pozew w tej sprawie przeciwko TVP został złożony do sądu” – skomentował Jan Grabiec.

Szczegóły pozwu Donalda Tuska wobec TVP

Radio Zet dotarło do treści pozwu, który został złożony przed świętami do Sądu Okręgowego w Warszawie. Chodzi o ochronę dóbr osobistych. W pozwie zaznaczono, że w materiałach TVP Tusk zostaje przedstawiony jako osoba, którą cechuje „brak wiarygodności, zmienność poglądów, hipokryzja, skłonność do kłamstwa, agresja, ponadto służalczość w stosunku do Niemców i uległość wobec Rosjan, antyfeminizm, pogarda dla ludu i cynizm”.

Dodatkowo łamano regułę oddzielania informacji od komentarza, a prezenterzy i reporterzy „Wiadomości” wielokrotnie naruszyli zasadę neutralności. Do pozwu dołączono 28 screenów z 28 głównych wydań programu informacyjnego telewizji publicznej. Lider PO był tam przedstawiany w czerwonej poświacie i z „celownikiem” na klatce piersiowej.

Lider PO domaga się przeprosin od telewizji publicznej

Do pozwu dodano też opinię prof. dr hab. Magdaleny Matei, która stwierdziła, że taki poziom prezentowania wizerunku Tuska „może wręcz zachęcać do fizycznych ataków”. Były premier chce przeprosin opublikowanych w głównym wydaniu „Wiadomości” TVP, na stronie internetowej portalu oraz na Twitterze. Tusk domaga się również zaprzestania prezentowania go w czerwonej poświacie i z „celownikiem” na klatce piersiowej oraz wpłaty 30 tys. zł na cele charytatywne.

