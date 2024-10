Saszetki z alkoholem zamiast musu. Tusk zapowiada: Minister Siekierski znajdzie rozwiązanie

Niewinnie wyglądające saszetki, ale zawierające etanol (w zależności od konkretnej wersji – w małej lub dużej ilości), wywołały falę negatywnych komentarzy w internecie. Emocje urosły do takiego rozmiaru, że głos w sprawie zabrał we wtorek sam Donald Tusk.

– Minister [rolnictwa i rozwoju wsi – przyp. red.] Czesław Siekierski zadeklarował, że znajdzie szybkie rozwiązanie związane z problemem alkoholowych saszetek – zapowiedział szef rządu.

Premier ocenił też, że cała ta sytuacja „budzi uzasadnione emocje”. – Skupimy się na tym, aby znaleźć skuteczną metodę, aby zablokować ten proceder związany z alkoholowymi saszetkami – zapewnił.



Bezpieczeństwo i zdrowie dzieci priorytetem

– Dzisiaj będziemy mieli pewność, jakie konsekwencje personalne będą wobec osób, które nie wykazały się odpowiednią czujnością w ostatnich dniach. Ta sprawa może dotyczyć bezpieczeństwa, zdrowia naszych dzieci – powiedział we wtorek Tusk podczas posiedzenia rządu – w siedzibie kancelarii premiera w Warszawie.

Warto dodać, że pojawienie się w sklepach kontrowersyjnego produktu komentował też dzień wcześniej drugi w państwie polityk – Szymon Hołownia.

Marszałek Sejmu najpierw docenił fakt, że w marketach znaleźć można dziś musy owocowe czy warzywne, które przecież świetnie sprawdzają się – szczególnie w sytuacjach nagłych. Rodzice niekiedy rozglądają się po dyskoncie i „na ślepo” kupują produkt, kierując się jego charakterystycznym wyglądem. Sęk w tym, że obecnie, zamiast stosunkowo zdrowej zawartości, mogą włożyć do koszyka saszetkę nie z musem, ale z alkoholem.

Hołownia o saszetkach: Zło w czystej postaci

„Jeden z producentów owych zdrowych musów w identyczne opakowanie postanowił zapakować wódę, nalewkę oraz likier. (...) Cel jest przecież jasny. Czy dorosły kupi sobie »małpkę« w opakowaniu jak z dziecięcego musiku? Litości. Tu celem jest dziecko. Zaciekawione i zachęcone tym, że trucizna zapakowana jest jak lekarstwo, ma przekroczyć symboliczną granicę, kupić „musik” do szkoły (może sprzedawca nie zauważy wśród innych podobnych opakowań, może kupi kolega z dowodem) i zupełnie niesymbolicznie zacząć pić. Taka to »zabawa konwencjami« i »odwaga do eksperymentowania«. Na życiu naszych dzieci” – uważa marszałek Sejmu.

Hołownia przyznał, że pisze post na Instagramie przede wszystkim jako ojciec (Marii i Elżbiety). Zwrócił uwagę producentowi, że produkt jest „złem w czystej postaci”. Dodał, że jako poseł „w tej sprawie nie odpuści”.

