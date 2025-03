Pijany 19-latek dachował, wioząc autem 9 osób. Dwóch nastolatków nie żyje

Do tragicznego wypadku doszło w niedzielę 30 marca około godziny 4:00 nad ranem na ul. Ogrodowej w Chełmie. 19-letni kierowca Toyoty, który – jak się okazało – był kompletnie pijany, stracił panowanie nad pojazdem, w wyniku czego samochód uderzył w latarnię, następnie w ogrodzenie posesji i przewrócił się na dach. Pojazdem podróżowało aż dziesięć osób w wieku od 16 do 19 lat. Niestety, dwóch pasażerów zginęło na miejscu.

Tragiczny wypadek w Chełmie. Dziesięć osób w samochodzie

Według wstępnych ustaleń policji, młody kierowca nie dostosował prędkości do warunków drogowych. Jak informuje lubelska policja, „kierujący Toyotą w obszarze zabudowanym na prostym odcinku drogi nie dostosował prędkości do warunków ruchu, w wyniku czego zjechał z drogi, uderzył w słup latarni oświetleniowej, następnie w ogrodzenie posesji doprowadzając do przewrócenia się pojazdu”.

W samochodzie znajdowało się łącznie dziesięć osób – wszyscy byli młodymi mieszkańcami powiatu chełmskiego w wieku od 16 do 19 lat.

Pijany nastolatek za kierownicą. Dwie osoby nie żyją

W wyniku wypadku dwóch 18-letnich pasażerów poniosło śmierć na miejscu. Pozostali uczestnicy zdarzenia, mimo odniesionych obrażeń, byli przytomni i zostali przewiezieni do szpitali na badania.

Jak się okazało, kierujący Toyotą był pod kompletnie pijany. „Kierujący samochodem 19-latek był nietrzeźwy. Miał ponad 2 promile alkoholu w organizmie” – poinformowała policja. Młody mężczyzna posiadał prawo jazdy zaledwie od roku. „Kierujący również został przewieziony do szpitala na badania. Pobrano od niego krew do badań” – czytamy.

Na miejscu zdarzenia pracują policjanci pod nadzorem prokuratora, a także biegły z zakresu wypadków drogowych. Trwa wyjaśnianie dokładnych okoliczności tragedii.

