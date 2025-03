Wielkie utrudnienia w Warszawie. Sprawdź, które ulice są dziś nieprzejezdne

W niedzielę, 30 marca Warszawa stanie się areną dla tysięcy biegaczy, którzy wezmą udział w 116 123. Półmaratonie Warszawskim oraz towarzyszącym mu Biegu na Piątkę. Wydarzenie nie tylko promuje aktywność fizyczną, ale również zwraca uwagę na istotny problem współczesnego świata – zdrowie psychiczne.

116 123 Półmaraton Warszawski. Biegi i trasy

Pierwsi na trasę wyruszą uczestnicy New Balance Biegu na Piątkę o godzinie 9:30. Start nastąpi na moście Poniatowskiego, a trasa obejmie Aleje Jerozolimskie, Wybrzeże Szczecińskie oraz ulice Sokolą i Zamoyskiego, a na błoniach PGE Narodowego znajdzie się meta.

O godzinie 11:00 rozpocznie się główny bieg – 116 123. Półmaraton Warszawski, również na moście Poniatowskiego. Następnie trasa poprowadzi: Alejami Jerozolimskimi, przez ronda de Gaulle’a i Dmowskiego, Marszałkowską, Królewską, Krakowskie Przedmieście, Miodową, przez plac Krasińskich, Bonifraterską, Muranowską, Andersa, Mickiewicza, przez place Inwalidów i Wilsona, przez rondo Ruda, Rudzką, Lektykarską, Podleśną, Gwiaździstą, Wybrzeżem Gdyńskim, Krajewskiego, Zakroczymską, Szymanowską, Słomińskiego, przez most Gdański, Wybrzeżem Helskim, Okrzei, Jagiellońską, Zamoyskiego do błoni PGE Narodowego i mety.

Tegoroczna edycja półmaratonu odchodzi od tradycyjnej numeracji. Liczba „116 123” w nazwie zawodów nawiązuje do numeru telefonu zaufania dla dorosłych w kryzysie emocjonalnym. Organizatorzy chcą w ten sposób zwrócić uwagę na problem zdrowia psychicznego i zachęcić do korzystania z dostępnej całodobowej pomocy na platformie 116sos.pl.

Zmiany w ruchu drogowym

Ze względu na zawody, w Warszawie nastąpią liczne zmiany w organizacji ruchu. Piesi, którzy będą chcieli przekroczyć trasę biegów, zrobią to wyłącznie w miejscach i w czasie wskazanym przez służby porządkowe. Zamknięte zostaną następujące ulice i arterie:

Błonia stadionu PGE Narodowego zostaną zamknięte od piątku, 28 marca, od godziny 6:00. Nie będzie tam można wjechać, ani zaparkować. Ograniczenia te będą obowiązywały do niedzieli, 30 marca, do końca dnia.

Kolejne zmiany w ruchu zostaną wprowadzone w niedzielę, 30 marca, o świcie. O godzinie 4:00 zostaną zamknięte aleja i most Poniatowskiego. Od rana na odcinku od placu Starynkiewicza do ronda Waszyngtona nie będą kursowały tramwaje. Do godziny 9:00 kierowcy dojadą z Alej Jerozolimskich wyłącznie do Wisłostrady. Most będzie zamknięty do godziny 14:00.

Kolejne arterie będą zamknięte:

9:00 do 10:30 – zostanie zamknięta jezdnia Wału Miedzeszyńskiego i Wybrzeża Szczecińskiego prowadząca w kierunku Pragi-Północ, od ulicy Zwycięzców do Zamoście

9:00 do 15:00 – jezdnia ulic Zamoście i Sokolej w stronę Targowej, a prowadząca w kierunku mostu Świętokrzyskiego – od 11:00 do 15:00.

od godziny 9:00 będą zamknięte obie jezdnie Alej Jerozolimskich od ronda de Gaulle’a do mostu Poniatowskiego. Jezdnia w kierunku centrum, w godzinach 10:30-12:00, zostanie zamknięta od ronda de Gaulle’a do ronda Dmowskiego. W tych godzinach z placu Trzech Krzyży nie będzie wjazdu w ulicę Nowy Świat – kierowcy skręcą w Książęcą lub w kierunku Brackiej.

Jezdnia Marszałkowskiej w kierunku placu Bankowego, na odcinku od ronda Dmowskiego do Królewskiej, będzie zamknięta w godzinach 10:30-12:30

10:30 do 12:00 Ulica Królewska w kierunku Krakowskiego Przedmieścia

10:30-13:00 – będą zamknięte ulice: Miodowa, Bonifraterska i Muranowska (jezdnia w kierunku Stawki). Kierowcy – pod nadzorem policji – przejadą w poprzek trasy ulicami: Długą, Świętojerską i Franciszkańską. Dojazd do budynków przy ulicy Wałowej będzie możliwy południową częścią ulicy Muranowskiej i jednym pasem Bonifraterskiej na odcinku Muranowska – Świętojerska. Podczas zawodów pozostanie otwarty także przejazd ulicami: Sanguszki, Konwiktorską i Międzyparkową. Kierowcy nie wjadą jednak na most Gdański: Zakroczymska będzie zamknięta od Konwiktorskiej do Szymanowskiej, a z Międzyparkowej na Słomińskiego dostępny pozostanie tylko pas do zawrotki w kierunku ronda „Radosław”.

Ulica Andersa będzie całkowicie zamknięta, od Muranowskiej do Zajączka, w godzinach 10:30-13:30. W tym czasie ulicą Dawidowskiego kierowcy dojadą tylko do Inflanckiej. W tych samych godzinach zostanie również wyłączona z ruchu jezdnia ulicy Mickiewicza od wiaduktu nad torami kolejowymi w kierunku Trasy Armii Krajowej. Otwarty pozostanie przejazd w przeciwną stronę – od ronda Ruda do placu Wilsona, a także jednym pasem od placu Wilsona do ulicy Zajączka. Z placu Wilsona kierowcy nie pojadą w kierunku Wisłostrady. Przejazd w poprzek trasy będzie możliwy pod nadzorem policji wyłącznie na placu Inwalidów (od strony Czarnieckiego) oraz na wysokości ulic Potockiej, Lutosławskiego i Klaudyny.

Ulica Rudzka i Lektykarska zostaną wyłączone z ruchu w godzinach 10:30-13:30, a Podleśna i Gwiaździsta – od 11:00 do 14:00. Wyjazd z domów i bloków położonych w sąsiedztwie ulicy Podleśnej będzie możliwy jednym pasem jezdni, na odcinku od Klaudyny do Gwiaździstej, wyłącznie w kierunku ulicy Gwiaździstej. Kierowcy dojadą tą ulicą do skrzyżowania z Krasińskiego i pod wiaduktem przejadą na jezdnię Wisłostrady prowadzącą w kierunku Łomianek. Fragment Gwiaździstej przy Lesie Bielańskim, od Podleśnej do Wisłostrady, będzie zamknięty.

Od godziny 11:00 do 14:30 będzie zamknięta jezdnia Wybrzeża Gdyńskiego w kierunku centrum, na odcinku od mostu Skłodowskiej-Curie do mostu Gdańskiego. Kierowcy nie zjadą na Wisłostradę do centrum z: Pułkowej, mostu Skłodowskiej-Curie, Trasy AK, mostu Grota-Roweckiego i ulicy Krasińskiego. Ruch na nitce w stronę Łomianek przez cały czas trwania zawodów będzie utrzymany.

Ulice: Krajewskiego, Zakroczymska i Szymanowska zostaną wyłączone z ruchu od godziny 11:00 do 14:30. W tych samych godzinach będzie zamknięta jezdnia ulicy Słomińskiego i mostu Gdańskiego w kierunku Pragi-Północ. Nitka w kierunku Śródmieścia będzie cały czas przejezdna.

Wybrzeże Helskie będzie nieprzejezdne w godzinach 11:00-15:00. Kierowcy nie wjadą tu z Zatylnej i z Ratuszowej. W obie ulice nie będzie skrętu z Jagiellońskiej (możliwy będzie tylko dojazd do Zoo, a do osiedla przy ulicy Zatylnej mieszkańcy dojadą boczną jezdnią Jagiellońskiej).

Również w godzinach 11:00-15:00 zostanie zamknięte Wybrzeże Szczecińskie, od mostu Śląsko-Dąbrowskiego do Świętokrzyskiego. Otwarty pozostanie przejazd w obu kierunkach z mostu Świętokrzyskiego na Wybrzeże Szczecińskie w stronę Wawra. W tych godzinach zamknięte dla ruchu będą również ulice: Okrzei (od Wybrzeża Szczecińskiego do Jagiellońskiej), Jagiellońska (od Okrzei do Zamoyskiego), Zamoyskiego (od Jagiellońskiej do Targowej) oraz Sokola.

Zmiany w komunikacji miejskiej

Warszawski Transport Publiczny będzie funkcjonował według zmienionego rozkładu.

Linie 106, 178, 503, 518 i 521 zostaną skrócone

Trasami zmienionymi będą kursowały tramwaje linii: 7, 9, 22 i 24 oraz autobusy: 111, 117, 158 i 507.

Od godziny 9:00 sukcesywnie będą zamykane kolejne ulice na trasie zawodów. Wówczas autobusy linii: 102, 107, 114, 116, 122, 125, 127, 128, 131, 135, 146, 147, 157, 162, 166, 175, 180, 181, 185, 197, 202, 409, 500 i 517 również zmienią swoje trasy.

Kiedy uczestnicy półmaratonu będą na trasie wyłączony zostanie również ruch tramwajowy na ulicach Andersa, Mickiewicza, Słowackiego i Międzyparkowej. To spowoduje zmiany tras także linii: 6, 15, 16, 17 i 18.

Darmowe przejazdy dla uczestników

Osoby biorące udział w półmaratonie i biegu na 5 km, na podstawie numeru startowego, będą mogły korzystać z bezpłatnych przejazdów Warszawskim Transportem Publicznym w granicach 1. strefy biletowej ZTM. Obejmuje to autobusy, tramwaje, metro oraz pociągi SKM, KM i WKD.

