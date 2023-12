Wyjaśniła się zagadka ze zniknięciem Nawalnego. Reżim przesłuchuje go w kolejnej sprawie

Tajemnicze zniknięcie Aleksieja Nawalnego znalazło swoje wyjaśnienie. Dziennikarze opozycyjnego portalu Meduza poinformowali, że został on przetransportowany do Moskwy, gdzie ma być przesłuchiwany w związku z zarzutem rzekomego „wandalizu”. Po wszystkim ma zostać umieszczony w kolonii karnej o specjalnym rygorze, położonej w innej części Rosji.

Aleksiej Nawalny przetransportowany do Moskwy

Dziennikarze swoje wiadomości opierają na doniesieniach kanału telegramowego Baza, często cytowanego przez rosyjskie opozycyjne źródła. Poszukiwania lidera antykremlowskiej opozycji rozpoczęły się w poniedziałek 11 grudnia, kiedy jego współpracownicy poinformowali o braku wiadomości od 6 dni. Rzeczniczka Nawalnego Kira Jarmysz oznajmiła, że poltityka nie podłączono nawet na rozprawę sądową za pośrednictwem łącza wideo. Służby więzienne zasłaniały się awarią instalacji elektrycznej, trwającą od 7 grudnia.

Jarmysz oceniła te tłumaczenia jako zwykłe „kpiny”. Przypomniała, że jej klienta nie podłączono do telekonferencji także w poprzednim tygodniu, a w ostatnich dniach zasłabł on w łagrze u musiał być wzmacniany kroplówką. Niepokój bliskich opozycjonisty wzbudził też fakt, że w ostatnich dniach nie wysyłał on żadnych listów.

Zniknięcie Nawalnego ma związek z wyborami?

Współpracownicy Nawalnego podejrzewali, że zniknięcie Nawalnego może mieć związek z wyborami prezydenckimi w Rosji, które odbędą się w połowie marca przyszłego roku. Przypomnijmy, że w ubiegły piątek, 8 grudnia, Władimir Putin ogłosił, że będzie ubiegać się w o piątą kadencję.

– 0 proc. przypadku i 100 proc. bezpośredniej, ręcznej kontroli politycznej ze strony Kremla. Dla Putina nie jest tajemnicą, kto jest jego głównym przeciwnikiem w tych wyborach. I chce, żeby głosu Nawalnego nie było słychać. Zatem każdy z nas musi stać się głosem Nawalnego – skomentował Leonid Wołkow, doradca Nawalnego.

Zatrzymanie Aleksieja Nawalnego w 2021 roku

Aleksiej Nawalny został aresztowany w styczniu 2021 roku tuż po lądowaniu na moskiewskim lotnisku Szeremetiewo. Opozycjonistę zatrzymała policja na stanowisku kontroli paszportowej. Nawalny wracał z Berlina, gdzie przez kilka miesięcy dochodził do siebie po sierpniowej próbie otrucia go nowiczokiem.

