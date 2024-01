Prokuratorzy Ziobry wzięli na cel ministra Tuska. Zabezpieczyli nagrania monitoringu

Śledztwo prokuratury w sprawie możliwego przekroczenia uprawnień przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego Bartłomieja Sienkiewicza rozwija się w szybkim tempie. Poinformowano o jego wszczęciu przed tygodniem, a już w czwartek 4 stycznia dziennikarze dowiedzieli się o posiadanym przez służby zapisie z kamer monitoringu z tego właśnie resortu.

Minister Sienkiewicz pod lupą prokuratury

W rękach prokuratorów znalazły się także dokumenty dotyczące zmian we władzach mediów publicznych. Reporterzy Maciej Duda z „Superwizjera” i Robert Zieliński z tvn24.pl ustalili, że doszło do tego w okresie między świętami Bożego Narodzenia i sylwestrem. Całą akcją zarządzał prokurator Radosław Jancewicz.

Prokuratura sprawdza konkretnie, czy Bartłomiej Sienkiewicz nie poświadczył nieprawdy w aktach notarialnych z 19 grudnia z walnego zgromadzenia TVP, Polskiego Radia i PAP. PiS zwraca uwagę, że tego dnia miał on jedynie 107 minut od uchwały Sejmu do północy, by zwołać posiedzenia w ministerstwie, a następnie udać się do kancelarii notarialnej i dopełnić tam formalności. Sam polityk nie chciał odpowiadać na ten temat, mówiąc jedynie „no comments” (z angielskiego – brak komentarza).

PiS chce odwołania Sienkiewicza

Podczas ostatniej konferencji prasowej politycy Prawa i Sprawiedliwości – Jarosław Kaczyński i Mariusz Błaszczak – poinformowali, że składają do Sejmu wniosek o wotum nieufności dla ministra kultury i dziedzictwa narodowego Bartłomieja Sienkiewicza. Decyzję argumentują sposobem, w jaki wprowadzone zostały zmiany w mediach publicznych.

– Zarówno Tusk, jak i Sienkiewicz kryją się za na prezesami, czy teraz za likwidatorami mediów publicznych. W związku z tym klub parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości złożył wniosek o wotum nieufności wobec pułkownika Sienkiewicza – przekazał Mariusz Błaszczak. Przewodniczący klubu parlamentarnego PiS dodał, że wniosek musi być rozpatrywany na najbliższym lub następnym posiedzeniu Sejmu.

Ponadto politycy zapowiedzieli manifestację, która odbędzie się w Warszawie 11 stycznia. Zdaniem Jarosława Kaczyńskiego będzie ona kluczowa dla „obrony wolności słowa, obrony wolności mediów”.

