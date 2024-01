Weber wyraził poparcie dla działań rządu Tuska. Szydło: Po to odesłał go do Polski

We wtorek, 9 stycznia policja zatrzymała i aresztowała Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Manfred Weber, zapytany przez PAP o sprawę skazanych polityków, wyraził pełne poparcie dla działań rządu Donalda Tuska w obliczu „kryzysu praworządności”.

Weber poparł działania Tuska

Przewodniczący Europejskiej Partii Ludowej w Parlamencie Europejskim nazwał ośmioletnie rządy Prawa i Sprawiedliwości „destrukcyjnymi” i podkreślił, że nowa polska władza stoi przed wieloma wyzwaniami. Zapewnił jednak, że „proeuropejska” Rada Ministrów prowadzi działania w celu przywrócenia demokracji.

Do słów niemieckiego polityka odniosła się europosłanka Prawa i Sprawiedliwości Beata Szydło. „Manfred Weber pośpieszył z pomocą Donaldowi Tuskowi, zapewniając, że w pełni popiera działania rządu Tuska. Nie wątpię, że Herr Weber w pełni popiera, to co wyprawia Tusk – przecież po to odesłał go do Polski” – stwierdziła we wpisie opublikowanym w serwisie X (dawniej Twitter). „Popieracie? Przecież wyście to zlecili!!!” – dodał poseł PiS Mariusz Kałużny.

Reakcja na słowa niemieckiego polityka

Wypowiedź Webera skomentował także Kazimierz Smoliński. „Panu Niemcowi podoba się bezprawie i anarchia w Polsce. Wcale nie jestem zdziwiony” – napisał. Odniosła się do niej również redaktor naczelna Polska Press Dorota Kania. „Niemiecki przywódca Europejskiej Partii Ludowej popiera bezprawne, bandyckie działania. Zbyt podobne, żeby spać spokojnie” – stwierdziła.

Głos w sprawie zabrał też poseł PiS Jacek Saryusz-Wolski. Polityk podkreślił, że poparcie Europejskiej Partii Ludowej ma „głębokie i wiele mówiące znaczenie”. „Atak na konstytucyjne organy polskiego państwa zaczął się od podważania KRS, SN, TK przez KE i TSUE, działania rządu Tuska są tego ciągiem dalszym” – stwierdził.

