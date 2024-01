Hołownia przeznaczył na WOŚP nietypowy przedmiot. „Podpiszę na waszych oczach”

32. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zbliża się wielkimi krokami. Odbędzie się 28 stycznia pod hasłem „Płuca po pandemii”. Aukcje na rzecz WOŚP wsparli także politycy. Donald Tusk przekazał ołówek generała Władysława Sikorskiego, ministra Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz pióro, którym podpisała wniosek o pierwszą płatność na 6,9 mld euro z Krajowego Planu Odbudowy, zaś ministra edukacji Barbara Nowacka proponuje rozmowę przy kawie w jej gabinecie, zwiedzanie gmachu MEN, a do kompletu spacer z varsavianistą po warszawskim Śródmieściu.

Niecodzienny przedmiot przekazał na aukcje Szymon Hołownia. – Właśnie o to chodzi, żeby władza nie była odgrodzona od obywateli, tak jak było przez 6 lat, gdy w tym miejscu, które widzicie, stały non stop barierki – wyjaśnia na opublikowanym w mediach społecznościowych nagraniu marszałek Sejmu. Dalej dodaje, że jedna z barierek, które otaczały gmach, została zachowana. – Mam nadzieję, że posłuży wam dobrze. Na przykład właśnie do otwierania się na innych – mówi Hołownia.

– Ta barierka jest do wylicytowania na mojej aukcji na tegoroczną WOŚP wraz z – uwaga – obiadem ze skromnym marszałkiem rotacyjnym – informuje na nagraniu Hołownia, a dla „uwiarygodnienia” podpisuje barierkę.

WOŚP wraca do telewizji publicznej

Tegoroczny finał WOŚP, po 8 latach przerwy, ponownie zagości na antenie Telewizji Polskiej. Jurek Owsiak ogłosił to już na początku stycznia, a zapowiedź pojawiła się w programie "19:30". Co więcej, TVP postanowiła wesprzeć tegoroczną zbiórkę swoimi aukcjami. Na jednej z nich wylicytować można całodniowe szkolenie przed kamerami Akademii Telewizji Polskiej. "Szkolenie poprowadzi Sławomir Matczak, dyrektor Akademii Telewizji Polskiej, wieloletni dziennikarz telewizyjny, wydawca i wykładowca akademicki" – czytamy w opisie. Na aukcję trafiła także kolekcja kostek mikrofonowych z opolskiej redakcji TVP.

