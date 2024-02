Janina Goss zaskoczyła wszystkich. Na taki zegarek stać mało kogo

Kariera Daniela Obajtka w Orlenie skończy się w najbliższy poniedziałek, 5 lutego. O decyzji rady nadzorczej dowiedział się w czwartek. Tego samego dnia w siedzibie Orlenu na zorganizowanej przez niego konferencji pojawiły się tłumy. Wśród gości była m.in. Janina Goss.

Janina Goss straciła pracę w Orlenie

Janina Goss, która przez media regularnie nazywana jest „przyjaciółką Kaczyńskiego”, czy też „szarą eminencją PiS-u”, także jeszcze do niedawna pracowała w Orlenie. W styczniu ub.r. została powołana do rady nadzorczej spółki przez byłego ministra aktywów państwowych Jacka Sasina.

Choć jej kadencja miała trwać do 2025 roku, to nowy minister aktywów Borys Budka zdecydował inaczej. Ze względu na fakt, że głównym udziałowcem Orlenu jest Skarb Państwa, doprowadził on do odwołania Janiny Goss.

To nie jedyna praca, którą „przyjaciółka Kaczyńskiego” straciła w ostatnim czasie. W środę odwołana została także z rady nadzorczej Polskiej Grupy Energetycznej.

Wielkie zarobki Janiny Goss

Nie da się jednak ukryć, że przez swoją karierę Janina Goss dorobiła się niemałego majątku. Zdaniem Faktu w samym Orlenie w zeszłym roku mogła ona zarobić ok. 100 tys. złotych.

Nie są jeszcze znane jej zarobki z ub.r. w PGE, jednak w 2022 roku wyniosły one 81 tys. zł. Do tego dochodzi jeszcze zatrudnienie w radzie nadzorczej Banku Ochrony Środowiska, gdzie w ub.r. zarobiła 136 tys. zł.

Z wyliczeń Faktu Janina Goss zarobiła od 2016 do 2012 roku ok. 782 tys. zł. Łącznie dziennik szacuje jej zarobki z ośmiu lat na ok. 1,5 mln zł.

Drogie dodatki „przyjaciółki Kaczyńskiego”

Nie powinno więc szokować, że „przyjaciółkę Kaczyńskiego” stać na ekstrawaganckie zakupy. Z jedną z takich rzeczy pojawiła się na czwartkowej konferencji w siedzibie Orlenu.

Dziennikarze dostrzegli na ręce Janiny Goss niepopularny zegarek. Jak się okazało, błyszczący dodatek to dzieło szwajcarskich zegarmistrzów Patek Philippe Gondolo. Cena oryginalnego modelu to 160 tys. zł.

Nie jest to jedyny drogi dodatek, z jakim pojawiała się ona w ostatnich miesiącach. Bardzo często Janina Goss widywana była z przykuwającą uwagę torebką w kształcie piłki. Był to dokładnie model Autre Marque Non Signé. Aktualnie można ją kupić na promocji za niecałe 16 tys. zł.

