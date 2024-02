Pawłowska na miejsce Kamińskiego? Kaczyński: Nie ma żadnego wolnego mandatu

Państwowa Komisja Wyborcza odpowiedziała na wniosek marszałka Sejmu w sprawie podania informacji o kandydatach, którzy w wyborach parlamentarnych otrzymali największą liczbę głosów po Mariuszu Kamińskim i Macieju Wąsiku.

Mandat po Mariuszu Kamińskim

W opublikowanym piśmie zapewniono, że przedstawienie listy nie jest stanowiskiem PKW w sporze politycznym i prawnym, a organ nie przesądza, czy mandat byłego szefa CBA wygasł. Wskazano jednak, że jeśli do tego doszło, to pierwszeństwo do niego przysługuje Monice Pawłowskiej, Beacie Strzałce i Ryszardowi Madziarowi.

O opublikowane nazwiska dziennikarz Onetu zapytał w Sejmie prezesa Prawa i Sprawiedliwości. – Nie ma żadnego wolnego mandatu. To jest łamanie prawa przez marszałka. I tyle – stwierdził Jarosław Kaczyński. Nie zdradził jednak, czy rozmawiał o tym z kandydatką z największą liczbą głosów.

– Radziłbym przeczytać ustawę o Sądzie Najwyższym, jaka izba ma prawo podejmować decyzje w tych sprawach – tam jest to jednoznacznie napisane. Ta izba podjęła decyzje też jednoznaczne i od tego nie ma żadnego odwołania – dodał.

Hołownia zwróci się do Pawłowskiej

Szymon Hołownia zapowiedział, że wystąpi do Moniki Pawłowskiej z zapytaniem o chęć skorzystania z jej prawa do pierwszeństwa w objęciu mandatu po Mariuszu Kamińskim. Poinformował również, że na odpowiedź będzie miała siedem dni.

W pierwszym piśmie do PKW marszałek Sejmu wnioskował także o wskazanie kandydatów na miejsce Macieja Wąsika. Organ podkreślił jednak, że ze względu na niepodtrzymanie prośby w drugim dokumencie, wniosek ten został uznany za bezprzedmiotowy.

W odpowiedzi przypomniano również, że PKW to „apolityczny najwyższy organ wyborczy”, co zobowiązuje go do zachowania neutralności w sporach politycznych. Zaapelowano również do wszystkich uczestników życia publicznego o uszanowanie tego statusu.

