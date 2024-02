KO z większym poparciem niż PiS. Sondaż przed wyborami do PE

Opublikowane przez „Rzeczpospolitą” wyniki badania pracowni Opinie24 dla More In Common Polska wskazują, że Koalicja Obywatelska wygrałaby wybory do Parlamentu Europejskiego, jeśli głosowanie zostałoby przeprowadzone w najbliższym czasie.

Wybory do Parlamentu Europejskiego

Poparcie dla ugrupowania Donalda Tuska zadeklarowało 33,5 proc. respondentów. Na drugim miejscu znalazło się Prawo i Sprawiedliwość, na które swój głos oddałoby 29 proc. uczestników badania, a podium zamknęła Trzecia Droga z wynikiem na poziomie 14 proc. Nową Lewicę poparłoby 8,5 proc. ankietowanych, a Konfederacja mogłaby liczyć na głosy 7,5 proc. badanych.

W rozmowie z „Rzeczpospolitą” dyrektor More In Common Polska podkreślił, że wybory do Parlamentu Europejskiego są ściśle związane z głosowaniami krajowymi i sytuacją polityczną w państwie. – Badanie pokazuje to, co dzieje się ogólnie: słabnący PiS, wzmacniająca się Koalicja Obywatelska, silna Trzecia Droga – zauważył Adam Traczyk.

Sytuacja polskich partii

Wyniki sondażu skomentował także dr Bartosz Rydliński z UKSW i Centrum im. Daszyńskiego. – Zamiana na pierwszym miejscu pokazuje, że Koalicja Obywatelska jako jedyna zyskuje na ostatnich wydarzeniach politycznych – stwierdził. Zaznaczył również, że od PiS odwraca się część umiarkowanych wyborców, co może wpłynąć na strategię partii w nadchodzących wyborach.

Rozmówca gazety zwrócił także uwagę na sytuację Konfederacji, której poparcie nie spada mimo „utwardzania prawicowego przekazu”. Podkreślił też, że umacnianie się KO może negatywnie wpływać na oczekiwane przez Lewicę warunki współpracy.

Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się między 6 a 9 czerwca 2024 roku. W Polsce termin głosowania wyznaczono na ostatni dzień – niedzielę, 9 czerwca. Polacy wybiorą posłów do europarlamentu w powszechnych, tajnych wyborach bezpośrednich.

Czytaj też:

Czy Polsce byłoby lepiej poza Unią Europejską? To mówią wyborcy PiSCzytaj też:

Polacy coraz bardziej obawiają się ataku Rosji. Jest nowy sondaż