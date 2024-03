Polacy wskazali najlepszego prezydenta w historii. Wyraźny zwycięzca

W 2024 roku Polacy zagłosują w wyborach samorządowych, potem wybiorą europosłów, a w 2025 roku – prezydenta. To ostatnia kadencja Andrzeja Dudy, dlatego giełda nazwisk, kogo w wyborach prezydenckich może wystawić PiS, już trwa. Podobnie po stronie opozycji, gdzie najczęściej pojawia się nazwisko Rafała Trzaskowskiego i Szymona Hołowni.

Uczestników sondażu SW Research dla rp.pl zapytano jednak nie o to, kto byłby najlepszym kandydatem, ale o to, kto był najlepszym prezydentem wybranym w wyborach powszechnych po 1989 roku. Jak się okazało, zwycięzca jest wyraźny. Aleksandra Kwaśniewskiego wskazało niemal 35 proc. badanych, zaś drugiego Andrzeja Dudę – 14 proc. Kolejne 13 proc. stwierdziło, że najlepszym prezydentem był Lech Kaczyński, a 7,4 proc. wybrało Lecha Wałęsę. Najgorszą wiadomość sondaż przynosi Bronisławowi Komorowskiemu, którego za najlepszego prezydenta uznało jedynie 5 proc. badanych.

Spora grupa (11,7 proc. respondentów) żadnego z dotychczasowych prezydentów nie ocenia pozytywnie. Natomiast 14 proc. badanych nie miało zdania w tej sprawie.

Kwaśniewski najlepszym prezydentem?

Aleksander Kwaśniewski urząd prezydenta sprawował od 1995 do 2005 roku. W wyborach w 1995 roku pokonał ubiegającego się o reelekcję Lecha Wałęsę, pięć lat później wygrał w pierwszej turze. W 1999 roku ratyfikował akcesję Polski do NATO, a w 2003 roku stanął na czele polskiej delegacji, która w Atenach podpisała traktat akcesyjny do Unii Europejskiej.

– Wskazanie Aleksandra Kwaśniewskiego jako najlepszego prezydenta rośnie wraz z wiekiem (do 24 lat – 12%, powyżej 50 lat – 45%) i poziomem wykształcenia (41% osób posiadających wykształcenie wyższe jest zdania, że Aleksander Kwaśniewski był najlepszym polskim prezydentem po 1989 roku). Podobnie, wśród osób najzamożniejszych prezydent Kwaśniewski jest częściej wskazywany jako najlepszy (43%) – oceniła w rozmowie z rp.pl wyniki badania Wiktoria Maruszczak z SW Research.

