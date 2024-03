Polska 2050 ma miliony długu w kredytach. Hołownia komentuje: Musieliśmy wziąć pożyczkę

Na stronie Głównego Biuletynu Informacji Publicznej, w rejestrze umów Polski 2050, widnieje informacja o dwóch kredytach, zaciągniętych przez partię w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej, na łączną kwotę ponad 11 mln zł.

Kredyty udzielone zostały na „cele statutowe”.

Na co konkretnie wydane zostały pieniądze? Hołownia odpowiada

W rozmowie z „Faktem” do sytuacji odniósł się przewodniczący partii. Hołownia wytłumaczył, na co przeznaczono pieniądze. Chodzi tu o wypłaty dla pracowników, a także m.in. na prowadzenie biur.

Marszałek wyjaśnia, że po październikowych wyborach parlamentarnych w 2023 roku, gdy koalicja Trzecia Droga (Polska 2050 i Polskie Stronnictwo Ludowe, którego przewodniczącym jest Władysław Kosiniak-Kamysz, minister obrony narodowej w rządzie premiera Donalda Tuska) zajęła 3. miejsce – oznaczało to subwencję. Ta jednak wpłynie na konto partii po kilku miesiącach. W międzyczasie jednak było wiele wydatków.

– Otrzymamy ją dopiero w kwietniu. Musieliśmy wziąć pożyczkę na kampanię wyborczą. To zrozumiałe, no bo z czego mielibyśmy ją zrobić? – powiedział „Faktowi”. Dodał, że „w oczekiwaniu na przelew” nie wchodziło w grę „nagłe zamknięcie partii”.

Hołownia nie widzi w tym „żadnej sensacji”

Subwencja to dofinansowanie z budżetu państwa, które otrzymują m.in. koalicje, które przekroczyły 6 proc. głosów w wyborach, przy czym 3D otrzymała ich ponad dwukrotnie więcej – 14,4 proc.

– Musieliśmy wziąć taki kredyt pomostowy do momentu uzyskania przez partię subwencji, z której będziemy go spłacać. To jest po prostu pożyczka na bieżące funkcjonowanie – wyjaśnił.

Hołownia przekonuje, że tu „nie ma żadnej sensacji”. Partia zamierza spłacać kredyty terminowo ze środków z subwencji i z wpłat, których – jak wskazuje „Fakt” – otrzymała ponad 1100, odkąd ugrupowanie działa.

Kwietniowe wybory samorządowe 2024

Warto wspomnieć, że obecnie Trzecia Droga skupia się na wyborach samorządowych, które odbędą się już za niecałe dwa tygodnie. Według najnowszego sondażu United Surveys (przeprowadzonego w dniach 8-10 marca metodą CATI&CAWI – na próbie 1000 osób) na zlecenie Wirtualnej Polski, 3D znalazła się na dopiero na 4. pozycji.

Konfederacja w tym badaniu wyprzedziła Trzecią Drogę. Według sondażu oddanie głosu na tę formację zadeklarowało 8,5 proc. osób. Zaś na Polskie Stronnictwo Ludowe i Polskę 2050 o 0,6 proc. badanych mniej – konkretnie 7,9 proc. respondentów.

