Nowe informacje ws. stanu zdrowia Ziobry. „On się dusi, jak mówi”

W pierwszej połowie listopada 2023 roku u byłego prokuratora generalnego zdiagnozowano raka przełyku. Kilka miesięcy później Ziobro poinformował, że przeszedł „wyczerpującą radio-, chemio-, immunoterapię”, a także „ciężką operację, która objęła klatkę piersiową, jamę brzuszną i [...] szyję”. „Mimo silnych środków przeciwbólowych, w tym aplikowanych bezpośrednio do kręgosłupa, ból wciąż stanowił dla mnie wyzwanie. Wciąż mam też pewne trudności z mówieniem i oddychaniem” – przekazał na platformie X polityk.



Jak natomiast były prokurator generalny czuje się dziś?



Ozdoba o Ziobrze: Dusi się, jak mówi

17 czerwca europoseł Ozdoba był „Gościem Poranka” w TVP Info. Polityk Suwerennej Polski został zapytany o możliwość „dłuższego przesłuchania” Ziobry. Przypomnijmy – przewodnicząca komisji śledczej do spraw Pegasusa (izraelskiego oprogramowania) Magdalena Sroka w ubiegłym tygodniu poinformowała, że były szef MS w charakterze świadka zostanie wezwany 1 lipca.



Ozdoba stwierdził, że jeśli zdrowie pozwoli Ziobrze stawić się przed komisję, to złoży zeznania. Zaznaczył jednak, że dłuższe przesłuchanie byłego ministra sprawiedliwości, ze względu na wycięcie kawałka krtani, nie jest możliwe. – On się dusi, jak mówi. [...] Rozmowa z panem ministrem wygląda tak, jak z osobą, która ma bardzo zaawansowany kaszel – ocenił. Dodał, że ostatni raz rozmawiał z byłym prokuratorem generalnym w zeszłą niedzielę. – Fizycznie wygląda, jak wygląda – bardzo schudł. Widać, że jest w zaawansowanym leczeniu – mówił.

Pod koniec ubiegłego tygodnia także Michał Woś również został zapytany o to, w jakim stanie jest prezes Suwerennej Polski. Były wiceminister sprawiedliwości przekazał, że polityk przeszedł kolejną operację. Dodał, że były prokurator generalny czuje się po niej „bardzo osłabiony”.

„On chce przyjść na tę komisję”

Woś zapewnił jednak, że Ziobro chce pojawić się na posiedzeniu komisji za dwa tygodnie. — On chce przyjść na tę komisję i powiedzieć publicznie, że operacja Pegasus to była operacja przygotowana przez ówczesną opozycję, [...] by wmówić, że wszyscy są inwigilowani — powiedział 14 czerwca na antenie TVP Info.

