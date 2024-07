Ostra reakcja Tuska na ruch Dudy. „Nie na tym polega misja prezydenta. Wstyd”

Andrzej Duda udał się z wizytą do Waszyngtonu, gdzie bierze udział w jubileuszowym szczycie NATO z okazji 75. rocznicy podpisania Traktatu Północnoatlantyckiego. Przed rozpoczęciem wydarzenia prezydent znalazł czas na udzielenie kilku wywiadów.

Donald Tusk uderza w prezydenta: Wstyd

„Pojechać do Waszyngtonu na szczyt NATO, żeby napluć w telewizyjnym wywiadzie na polski rząd i zapowiedzieć kolejne veta. Nie na tym polega misja prezydenta. Wstyd” – ocenił wypowiedzi głowy państwa Donald Tusk.

twitter

Premier nie doprecyzował jednak, które z wystąpień ma na myśli. Prezydent we wtorek rozmawiał ze stacjami: TVN24, Polsat News i Fox News, a w środę udzielił wywiadu Telewizji Republika. Podczas jednej z rozmów zapowiedział, że nie złoży podpisu pod projektem ustawy o depenalizacji aborcji. – Dla mnie aborcja to jest zabijanie ludzi – wyjaśnił na antenie TVN24.

Andrzej Duda o praworządności w Polsce

W środowym wywiadzie dla Telewizji Republika stwierdził natomiast, że „mamy obecnie do czynienia z absolutnym pokazem hipokryzji ze strony wszelkich instytucji europejskich”. – Dochodzi do drastycznego łamania prawa i Konstytucji w Polsce w ciągu ostatniego pół roku. Doszło do de facto napaści na Telewizję Publiczną, niemalże zbrojnego zajęcia, doszło do ataku na prokuraturę, próby usunięcia siłą Prokuratora Krajowego – powiedział.

– Mamy do czynienia z czystym i oczywistym bezprawiem – dodał Duda, twierdząc, że nowa władza pominęła „prezydenta w jego kompetencjach”. Uderzył też w przedstawicieli Komisji Europejskiej, którzy podczas wizyt w Polsce mówią o przywracaniu praworządności. – Bredzą oczywiste kłamstwa prosto w oczy polskiemu społeczeństwu, udając, że nie widzą, z czym mają do czynienia. Mówią, że cel uświęca środki, że przywracają praworządność pałką i batem – ocenił.

Czytaj też:

Trump znów uderza w NATO. Sojusznicy przygotowują się na jego powrótCzytaj też:

Urodziny NATO. Sojusz pokazuje, że nie zwiotczał. Ma jednak jeden problem