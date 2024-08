Zełenski pokazał ukraińskie F-16. „Niemożliwe stało się rzeczywistością”

w niedzielę 4 sierpniu w przemówieniu z okazji Dnia Sił Lotniczych prezydent Wołodymyr Zełenski oficjalnie potwierdził, że do Ukrainy dotarły pierwsze F-16. Nieoficjalne informacje o dostawie pierwszych maszyn pojawiały się w zachodnich mediach już od kilku dni.

F-16 oficjalnie w Ukrainie. Zełenski: Niemożliwe stało się rzeczywistością

W swoim przemówieniu ukraiński prezydent podziękował zachodnim partnerom za dostawę samolotów w możliwie szybkim terminie.

– Jesteśmy obecnie w nowej fazie rozwoju Sił Powietrznych Sił Zbrojnych Ukrainy. Zrobiliśmy wiele, aby przenieść Ukraińskie Siły Powietrzne na nowy, zachodni standard lotnictwa bojowego. Od początku tej wojny rozmawiamy z naszymi partnerami o konieczności zamknięcia ukraińskiego nieba przed rosyjskimi rakietami i samolotami. Odbyliśmy setki spotkań i negocjacji w celu wzmocnienia zdolności naszego lotnictwa, obrony powietrznej i Sił Obronnych. Często w odpowiedzi słyszeliśmy słowo „niemożliwe”, ale umożliwiliśmy to, co było naszą ambicją, naszą potrzebą w kwestiach obronnych, a teraz – jest to rzeczywistość na naszym niebie. F-16 w Ukrainie. Zapewniliśmy to – mówił Zełenski.

W trakcie przemówienia zebrani na miejscu dziennikarze i wojskowi mogli zobaczyć przelot dwóch F-16 w ukraińskich barwach.

– Jestem dumny ze wszystkich naszych chłopaków, którzy umiejętnie opanowują te samoloty i już zaczęli je wykorzystywać w naszym kraju. Dziękuję za to naszemu zespołowi – mówił Zełenski. – Dziękuję wszystkim partnerom, którzy naprawdę pomagają przy F-16, oraz pierwszym krajom, które zaakceptowały naszą prośbę o samoloty – Danii, Holandii, Stanom Zjednoczonym – oraz wszystkim naszym sojusznikom – cenimy Wasze wsparcie – dodał ukraiński prezydent.

Zełenski złożył też życzenia ukraińskim lotnikom.

– Życzę naszym Siłom Powietrznym i wszystkim naszym wojownikom, aby poczuli dumę Ukraińców z naszego lotnictwa bojowego i przynieśli Ukrainie rezultat, który przybliży nasze zwycięstwo – sprawiedliwy pokój dla Ukrainy – mówił ukraiński prezydent.

