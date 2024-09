Zaskakujący ruch Ryszarda Kalisza. „Poglądy polityczne nie odgrywają żadnej roli”

Wniosek o uchylenie immunitetu europosłowi Prawa i Sprawiedliwości Michałowi Dworczykowi już trafił do przewodniczącej Parlamentu Europejskiego Roberty Metsoli. Polska prokuratura zdecydowała się na taki ruch w związku z tzw. aferą mailową, która wybuchła w pierwszej połowie 2021 roku.

Od tamtego czasu regularnie w sieci pojawiają się prywatne maile, które pochodzić mają ze skrzynki pocztowej Michała Dworczyka. Choć polityk w większości zaprzecza jakoby były to prawdziwe wiadomości, niejednokrotnie ich treści zostały już potwierdzone.

Liczne zarzuty ze strony prokuratury

Prokuratura zarzuca Michałowi Dworczykowi – jako ówczesnemu szefowi kancelarii premiera – m.in. niedopełnienie obowiązków wynikających z ustawy o ochronie informacji niejawnych oraz utrudnianie postępowania karnego prowadzonego w śledztwie mającego na celu ustalenie, w jaki sposób doszło do wykradnięcia danych.

Śledczy twierdzą, że polityk „po zgłoszeniu zdarzenia ABW polecił ustalonej osobie trwale wykasować z prywatnej skrzynki mailowej m.in. przychodzące maile phishingowe, metadane związane z otwarciem takich maili i linków lub plików w nich zawartych”, czego skutkiem było „zniszczenie danych stanowiących istotny dowód dla ustalenia okoliczności i sprawcy przestępstwa”.

Ryszard Kalisz będzie reprezentować Michała Dworczyka

Jak ustalił „Fakt”, Michał Dworczyk wybrał już obrońcę. Będzie nim Ryszard Kalisz, członek Państwowej Komisji Wyborczej, były szef kancelarii Aleksandra Kwaśniewskiego i były szef MSWiA w rządzie SLD. – Nie potwierdzam i nie zaprzeczam – komentuje redakcji europoseł.

Doniesienia potwierdza za to Kalisz. – Tak, będę reprezentował pana Dworczyka. Jestem adwokatem i obrońcą prawa. Poglądy polityczne nie odgrywają żadnej roli – usłyszał „Fakt”.

– Na razie w tej sprawie nic się nie dzieje, poza wnioskiem polskiej prokuratury do przewodniczącej PE. Do tej pory nie ma opublikowanego całego wniosku prokuratury, tylko komunikat. Według mojej wiedzy jest on nieprecyzyjny. Mam również uprawniania adwokata europejskiego, więc mogę reprezentować Dworczyka przed posiedzeniem komisja JURI w PE – dodał.

