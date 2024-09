Prezydent Głogowa: Nigdy nie wiemy, czy wały wytrzymają

W południowo-zachodniej części Polski wciąż toczy się walka z żywiołem. Dziennikarz RMF FM o sytuacji powodziowej rozmawiał z prezydentem Głogowa Rafaelem Rokaszewiczem. Fala wezbraniowa dotarła tam w niedzielę około godziny 14 i przekroczyła stan alarmowy o mniej więcej 2,5 metra.

Prezydent podkreślił, że przez dziesiątki lat nie podejmowano poważnych inwestycji zabezpieczających.

– W tym roku chyba po raz pierwszy to my kosiliśmy wały, żeby dostać się na nie z workami, z patrolami. Przecież to samorządy w czasie powodzi patrolują wały i miejsca newralgiczne. Robimy to na nie swoim majątku – dodał.

Powódź na południu Polski. Prezydent Głogowa o Wodach Polskich

Pytany o potencjalnych winnych, wyjaśnił: – Mamy instytucje, które zarządzają takimi rzekami jak Odra oraz dopływami. To są Wody Polskie, które są za to odpowiedzialne. Myślę, że już czas, żeby konkretne pieniądze przeznaczyć i konkretne działania podjąć, aby te wały umocnić, ustabilizować. Ja rozumiem, że to są potwornie kosztowne rzeczy, ale to kiedyś trzeba zrobić, bo te powodzie – za sprawą zmian klimatu – nie będą już raz na 100 lat. W przeciągu 30 lat mamy trzecią poważną sytuację powodziową. Trzeba coś zrobić, aby ta sytuacja była stabilna. Porządne inwestycje spowodowałyby, żebyśmy mogli spać spokojnie, mieszkańcy byliby bezpieczni. A tak, niestety: jest zagrożenie, utrata majątku, utrata dorobku życiowego.

Zaznaczył jednak, że widzi pewne nadzieje. – Już rodzą się pewne deklaracje. Konkretne pieniądze – z Unii Europejskiej, z budżetu państwa – mają być przeznaczone na odbudowę zniszczonych miast, ale także na modernizację infrastruktury przeciwpowodziowej. (...) Trzeba działać szybko: Zaraz po powodzi. Zanim o niej zapomnimy, trzeba podjąć bardzo szybko konkretne decyzje – pamiętając jeszcze zagrożenia, widząc obrazki zniszczonych miast, podtopień... Chodzi o decyzje finansowe, związane z inwestycjami w infrastrukturę przeciwpowodziową.



Fala wezbraniowa w Głogowie. Gdzie najgorzej?

Gdzie w Głogowie może być najgorzej? Prezydent wskazuje osiedle Widziszów leżące pod wałem.

– Osobiście bym tam dokonał samoewakuacji, natomiast tamci mieszkańcy wolą zostać na miejscu, bronić swojego dobytku. Jeśli okaże się, że z wałem jest coś nie tak, wtedy trzeba będzie na siłę przewieźć tych mieszkańców.



