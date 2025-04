Potężna różnica w temperaturze. Tak rozłoży się to na poszczególne rejony Polski

IMGW podaje, że w nocy ze środy na czwartek miejscami możliwe są opady deszczu, deszczu ze śniegiem, a we wschodniej połowie Polski także śniegu. Na obszarach podgórskich i w Karpatach natężenie opadów białego puchu może być umiarkowane i silne, Według szacunków może spaść od pięciu do 10 cm śniegu, a wysoko w górach lokalnie do 20 cm.

Prognoza pogody na noc i czwartek

Termometry pokażą od czterech kresek na minusie na wschodzie, przez około minus dwa stopnie Celsjusza w centrum, do trzech st. C na plusie a zachodzie i nad morzem. W kotlinach karpackich słupki rtęci mogą spaść do sześciu kresek na minusie. Drugi i chodniki mogą być śliskie.

Wiatr na zachodzie będzie słaby, na pozostałym obszarze kraju umiarkowany i okresami dość silny, porywisty, głównie z północy. Na południu porywy wiatru mogą osiągnąć prędkości do 65 km/h, a wysoko w górach do 80 km/h. Na obszarach podgórskich oraz wysoko w górach możliwe są zawieje i zamiecie śnieżne. Na terenie niemal całej Polski obowiązują żółte ostrzeżenia IMGW przed przymrozkami. Trwały one nawet od soboty i skończą się one w czwartek o godz. 9.

Zima zadomowiła się w Polsce. Wiadomo, ile śniegu spadnie

W czwartek w ciągu dnia będzie pochmurno z większymi przejaśnieniami. Miejscami możliwe są opady deszczu i deszczu ze śniegiem, na południu i wschodzie również śniegu. W Bieszczadach szacowany przyrost pokrywy śnieżnej wyniesie ok. pięć cm. Opady nie są spodziewane na północnym zachodzie Polski.

Temperatura maksymalna wyniesie od trzech stopni Celsjusza na wschodzie, przez ok. siedem st. C. w centrum, do 11-14 kresek na zachodzie. Na obszarach podgórskich Karpat termometry mogą pokazać od minus jednego stopnia Celsjusza do trzech na plusie.

Wiatr powinien być słaby i umiarkowany, na południu okresami dość silny, porywisty, z kierunku północnego lub północno-zachodniego. Spodziewane są porywy wiatru, które mogą osiągnąć do 65 km/h na południu, na obszarach podgórskich lokalnie do 70 km/h, a wysoko w górach do 90 km/h. W górach możliwe będą zawieje i zamiecie śnieżne.

