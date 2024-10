Julia Pitera o sejmowych małżeństwach: Czasem mam wrażenie, że czytam Harlequina

To nie tylko nieetyczne, by cała rodzina korzystała z przywilejów budżetu parlamentarnego, ale dewastujące dla demokracji. (...) W innych instytucjach publicznych takie praktyki są niedozwolone, by żona pracowała z mężem czy matka z synem. Bo to nie są firmy rodzinne. Dlaczego w Sejmie ma być inaczej? – zastanawia się w rozmowie z „Wprost” Julia Pitera, była posłanka PO i była szefowa Transparency International Polska, polskiego oddziału ogólnoświatowej organizacji ds. walki z korupcją.

Agnieszka Niesłuchowska, „Wprost”: Sprawa pobierania ryczałtu na najem mieszkania przez sejmowe małżeństwo – Arkadiusza Myrchę i Kingę Gajewską a także ich wydatków na biura poselskie budzi wiele wątpliwości. W 2022 posłanka Gajewska wykazała prawie tyle samo co mąż - niespełna 34 tys. zł. Ze złożonego przez niego oświadczenia majątkowego wynika jednak, że nie miał wtedy samochodu. Co pani myśli o tej sprawie? Julia Pitera: Nadużycia dotyczące ryczałtów to żadna nowość. Gdyby prześwietlić oświadczenia majątkowe wszystkich posłów, również w poprzednich kadencjach, okazałoby się, że wielu z nich odlicza kilometrówki, choć nie mają samochodu. Zamiast się oburzać na ten proceder, wystarczy poszukać rozwiązania. Na przykład? W Parlamencie Europejskim tego problemu nie ma. Europoseł dostaje formularz, w którym wpisuje datę, numer rejestracyjny auta, którym jechał oraz odległość – skąd dokąd – ją pokonywał. Na tej podstawie uzyskuje ryczałt. I to jest metoda, która się sprawdza. Czego dowodem jest wpadka Ryszarda Czarneckiego. A jednak podejmował próby rozliczania podróży dziwnymi pojazdami. Nawet ciągnikiem siodłowym. Nie wiem, na co liczył. Każdy poseł wie, że w europarlamencie są kontrole i funkcjonuje międzynarodowa baza informacji o samochodach. Co jakiś czas urzędnicy zadają pytania o przebieg samochodu a potem porównują zestawienia. Nie powinno się dawać posłom pieniędzy z góry, po równo, ale refundować realne koszty przejazdu. Dobrze, a co z pobieraniem podwójnego ryczałtu za wspólny najem mieszkania? Zgodnie z przepisami, Gajewska i Myrcha mieli do tego prawo. Od kilku lat nepotyzm w Sejmie stał się fatalną normą. Pamiętam, że małżeństwa: Łyżwińskich z Samoobrony i Sauków z PiS budziły zażenowanie. Co w tym żenującego? W innych instytucjach publicznych takie praktyki są niedozwolone, by żona pracowała razem z mężem, matka – z synem, brat z siostrą. Bo to nie są firmy rodzinne. Pamiętam, jak minister Kudrycka dążyła do likwidacji nepotyzmu na wyższych uczelniach. Więc dlaczego w Sejmie ma być inaczej? Dlatego, że tak ludzie zadecydowali przy urnach? A czy w kampanii kandydat informował swoich wyborców, że w innym okręgu startuje jego żona czy partnerka? I co najważniejsze – to partie polityczne konstruują swoje listy i taki aspekt powinien również decydować, jeśli naprawdę troszczą się o jakość życia publicznego.