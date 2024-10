Ziobro opublikował film i zwrócił się do Tuska: Tak traktujesz kobiety?!

Dubejko opisała warunki, jakie rzekomo miały spotkać ją w areszcie. Zdaniem kobiety były „upokarzające”. Przywołała jedną z sytuacji, gdy potrzebowała skorzystać z toalety – funkcjonariusz miał „patrzeć się na nią przez okienko w drzwiach”.

Była urzędniczka FS opuściła areszt 25 października

Rozmowę z Dubejko przeprowadziła Danuta Holecka, która za rządów Zjednoczonej Prawicy była szefową redakcji najważniejszego programu Telewizji Polskiej – „Wiadomości”, a obecnie jest m.in. prowadzącą serwisu informacyjnego „Dzisiaj” w TV Republika. Urzędniczka, która była gościem w studio stacji Tomasza Sakiewicza, w piątek opuściła areszt (została zatrzymana w marcu ws. śledztwa dot. możliwych nieprawidłowości w FS). W trakcie wywiadu opowiadała, jak wyglądać miało rzekomo załatwianie jednej z podstawowych potrzeb fizjologicznych w areszcie.

– Żeby skorzystać z toalety, za każdym razem musiałam dzwonić po funkcjonariuszy. (...) Zdarzało się czasem, że ten funkcjonariusz nie pojawiał się tak za wcześnie i – co najgorsze – to był mężczyzna. To znaczy sytuacja, w której on mnie odprowadzał do tej toalety, która miała takie okienko w drzwiach, na jedną ich czwartą [wielkości – red.] – relacjonowała. Kobieta twierdzi, że rzekomo „funkcjonariusz patrzył się do środka”, gdy „zaczynała się załatwiać”. Powiedziała też, że „nie wiedziała, co ma wtedy robić”, a z toalety musiała skorzystać, wskazując m.in. na sytuację „żołądkową”.

Ziobro ostro do Tuska: Nie dziw się, że dla wielu jesteś łajdakiem

Była pracownica ministerstwa sprawiedliwości oceniła, że sytuacja ta „była na granicy takiego trochę zwierzęcia, które jest gdzieś zapędzone pod ścianę i już nie wie, co ma robić”.

Były prokurator generalny i szef MS opublikował wideo, a w opisie zwrócił się do szefa rządu Tuska. „Tak traktujesz kobiety?! Upokarzając, depcząc godność i prawa człowieka – dla zemsty. Pokaż ten film swojej córce, żonie, pochwal się, co zrobiłeś i zapytaj, co poczuły. I nie dziw się, że dla wielu jesteś łajdakiem” – brzmią ostre słowa Ziobry.

