Skandal wokół posła z partii Zełenskiego. Gdy trwała wojna, rodzina polityka miała kupować apartamenty

To ustalenia Kanału24. Jak twierdzi redakcja portalu informacyjnego, ich właścicielami ma być córka i siostrzeniec Giennadija Kasaja (deputowany do Rady Najwyższej Ukrainy, członek komisji do spraw bezpieczeństwa narodowego, obrony i wywiadu).

Apartamenty nabyte zostać miały w latach 2022 i 2023. Warte są ponad pięć milionów złotych.

Nieruchomości w Dubaju za ponad 5,3 mln zł

Niedługo po wojnie – w kwietniu 2022 roku – córka Kasaja – Polina – nabyć miała dwupokojowe mieszkanie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich za 310 tysięcy dol. (dziennikarze z Projektu Raportowania Korupcji i Przestępczości Zorganizowanej przejrzeli emiracki rejestr podatkowy i tam mają znajdować się takie właśnie informacje). Natomiast kuzyn 22-latki – 25-letni Oleksandr Kasaj – kupić miał lokum w wieżowcu – za 202,2 tys. dol. Następnie zainteresował się kolejnymi apartamentami, na wyspie Palma Dżamira – za kwotę 770 tys. dol.

Oboje mają teraz wynajmować swoje mieszkania. 22-latka w tamtym roku odnotowała przychód z tego tytułu w wysokości 23 tys. dol. Jeśli chodzi o siostrzeńca Kasaja, było to niemal trzy razy więcej – 65 tys. dol. Kanał24 podaje, że o wynajmie w ukraińskich dokumentach nie ma ani słowa. Dziennikarze podejrzewają, że rodzina ukraińskiego parlamentarzysty nie zapłaciła podatku od przychodów. Oficjalnie 22-latka jest starszym menadżerem ds. treści w ukraińsko-izraelskiej misji medycznej FRIDA. Na terenie kraju nie ma żadnej własnej nieruchomości. Ma też prowadzić jednoosobową działalność gospodarczą, która zajmuje się przetwarzaniem danych osobowych. W ciągu trzech lat miała zarobić 3 mln hrywien (czyli w przybliżeniu 300 tys. zł).

Oznacza to, że raczej nie mogłaby pozwolić sobie na zakup mieszkania w Dubaju za wspomniane już 310 tys. dol (ponad 1,25 mln zł). O kwestię tę prowadzący śledztwo dziennikarze zapytali deputowanego do Rady Najwyższej Ukrainy. Kasaj stwierdził, iż członkowie jego rodziny to „osoby niezależne”. – Podejmują decyzje finansowe bez konsultacji ze mną – zaznaczył.

Tymoszenko przyłapana w Dubaju. Mieszkać tam ma jej córka

Na początku 2023 roku w Dubaju wypoczywała Julia Tymoszenko – posłanka i liderka partii Batkiwszczyna. Wynajęła tam pięciogwiazdkowy hotel – nad samym brzegiem morza, nawyspie Palma Dżamira. Sprawę nagłośnił wtedy portal Ukrainska Prawda. Źródła dziennikarzy podawały, że w Dubaju mieszkać ma jej córka, która przeniosła się tam jeszcze przed wybuchem wojny.

Pod koniec stycznia prezydent Zełenski podpisał dekret wprowadzający zakaz wyjazdu za granicę dla urzędników państwowych i samorządowych.

