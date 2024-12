Nowak grzmi ws. reformy oświaty: Ideologii lewackiej mówimy stanowcze „nie”

W niedzielę w Warszawie miał miejsce protest „TAK dla EDUKACJI. NIE dla DEPRAWACJI”, który zorganizowała Koalicja na Rzecz Ocalenia Polskiej Szkoły, a który poprało blisko 100 innych organizacji i stowarzyszeń – przypomina serwis pch24.pl. Wziął w nim udział między innymi były minister edukacji Przemysław Czarnek, były szef resortu obrony narodowej Antoni Macierewicz czy Karol Nawrocki (szef Instytutu Pamięci Narodowej), który jest obywatelskim kandydatem na prezydenta Polski 2025, z poparciem Prawa i Sprawiedliwości. – Jesteśmy tu jako rodzice, aby przypomnieć rządzącym utrzymywanym z naszych pieniędzy, że nie życzymy sobie, aby wyciągali ręce po nasze dzieci – mówił wiceprezes Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej imienia Piotra Skargi – Sławomir Skiba – cytowany przez Polską Agencję Prasową. Jak wskazał, manifestacja ma na celu chronić święte i konstytucyjne prawa rodziców, bronicych wolności rodziny i dzieci, których nikt nie da upaństwowić czy zdeprawować.

O zabranie głosu ws. „seks-reformy”, jak nazywają zmiany w oświecie prawicowe środowiska, poproszono byłą kurator na Małopolsce. Nowak wskazała, że „lewacki rząd i Nowacka” chcą „zniszczyć dzieci” – Chcą doprowadzić do tego, żeby nasze dzieci nie były zainteresowane nauką, rzetelną wiedzą, ale żeby były deprawowane, a uczeń był zainteresowany tylko i wyłącznie własną seksualnością – niedobrą seksualnością, która ich niszczy, bo nie jest związana z ich rozwojem; nie służy rodzinie, a tylko złym rzeczom, które są poza mądrością człowieka – wskazała. Jej zdaniem to wszystko dzieje się po to, by „dzieci nie myślały o tym, co ważne: ani o rodzinie, ani o społeczeństwie, ani o ojczyźnie, ani też oczywiście o wierze i najważniejszym celu każdego człowieka – zdobyciu życia wiecznego”. – To jest dziś zakazane w lewackiej ideologii – zapewniła.

„Nie dajcie odebrać lewackiej władzy swoich praw”

Na atenie TV Trwam Nowak mówiła też o „pokojach do masturbacji” w przedszkolach. – Tak tam jest zapisane, proszę państwa – zapewniała. Radio Maryja podaje, że chodziło jej o standardy Światowej Organizacji Zdrowia dotyczące edukacji zdrowotnej. W drugiej połowie listopada ubiegłego roku była kurator udzieliła obszernegu wywiadu Wirtualnej Polsce, w którym mówiła, że WHO chce „zainteresować młodego człowieka swoim ciałem, przyjemnością ze sztucznie rozbudzanej seksualności”. Wskazywała wówczas na to, co dziać ma się rzekomo w placówkach edukacyjnych na Skandynawii. – Te środowiska twierdzą, że najłatwiej rozładować emocję małego dziecka poprzez masturbację. W szwedzkich przedszkolach są specjalne pokoje, do których nauczycielka idzie z dzieckiem i go masturbuje. On potem wie, że też sam może się to robić – twierdziła.

Do sprawy odniosła się później Ambasada Szwecji w Warszawie. „Pojawiły się absurdalne i nieprawdziwe twierdzenia na temat szwedzkich przedszkoli. To ubolewania godne, że dezinformacja na temat Szwecji jest szerzona w ten sposób. Przy tej okazji warto pamiętać, jak ważne jest sprawdzanie faktów i poszukiwanie wiarygodnych źródeł informacji” – napisano w komunikacie.

Nowak na antenie TV Trwam w niedzielę podkreślała też, że Polacy chcą „wolnego kraju”. – Polski pełnej mądrych, kochających ojczyznę i Boga ludzi. Po to tu jesteśmy i wołamy do całej Polski: Bądźcie z nami! Bądźcie po to, żeby Polska trwała. Wy, rodzice, jesteście tymi, którzy mają wychowywać dzieci. Nie dajcie odebrać lewackiej władzy swoich praw. Niech dzisiejsza siła rozlewa się na całą Polskę – mówiła.

Nowacka grzmi: Zostawcie nasze dzieci!

– Kiedy człowiek jest sztucznie pobudzany do seksualności i szuka tylko chwilowej przyjemności – to nie ma nic wspólnego ze szczęściem. To plan na to, żeby wychować kalekich ludzi. Ludzi, którzy nigdy nie uzyskają szczęścia – uważa była kurator oświaty. Jej zdaniem „to kwestia uderzenia w psychikę młodych ludzi, zniszczenie narodu polskiego”.

– Niech cywilizacja chrześcijańska się rozwija, a ideologii lewackiej mówimy stanowcze: „Nie! Zostawcie nasze dzieci!” – zakończyła stanowczo.

