Kontrowersje wokół Barbary Nowak. Podróże służbowe pod lupą prokuratury

21 listopada 2023 roku obecna Małopolska Kurator Oświaty, Gabriela Olszowska, złożyła zawiadomienie do Prokuratury Rejonowej w Krakowie o możliwości popełnienia przestępstwa przez swoją poprzedniczkę. Zarzuty dotyczą nadużywania służbowych samochodów do podróży poza granice województwa bez wymaganych delegacji wojewody. Takie postępowanie rodzi pytania, czy Barbara Nowak nie wykorzystywała służbowego mienia do prywatnych celów.

29 podróży, które wzbudziły podejrzenia

Jak wylicza „Gazeta Wyborcza”, w latach 2019–2023 Barbara Nowak odbyła 29 podróży służbowymi samochodami Małopolskiego Kuratorium Oświaty, które według dokumentacji mogły mieć charakter prywatny. Zgodnie z przepisami kurator oświaty może opuszczać województwo małopolskie w celach służbowych jedynie na podstawie delegacji wydanej przez wojewodę. Tymczasem Barbara Nowak wielokrotnie wykraczała poza ten wymóg.

Przykłady kontrowersyjnych podróży:

4 lipca 2019 : trasa Nowa Huta – Sanok – Nowa Huta. Brak delegacji wojewody na ten wyjazd.

: trasa Nowa Huta – Sanok – Nowa Huta. Brak delegacji wojewody na ten wyjazd. 25 sierpnia 2019 : trasa Kraków – gmina Pruchnik – Kraków, również bez wymaganej zgody.

: trasa Kraków – gmina Pruchnik – Kraków, również bez wymaganej zgody. Wrzesień 2019 : podróże do Bielska-Białej, Lublina i Dubiecka.

: podróże do Bielska-Białej, Lublina i Dubiecka. Wrzesień 2020 : wyjazdy do Warszawy i Poznania.

: wyjazdy do Warszawy i Poznania. Czerwiec 2021 : wizyty w Jarosławiu i Przemyślu, podczas których Nowak uczestniczyła w wykładzie o Annie Jenke oraz uroczystościach lokalnych.

: wizyty w Jarosławiu i Przemyślu, podczas których Nowak uczestniczyła w wykładzie o Annie Jenke oraz uroczystościach lokalnych. Wrzesień 2023 : udział w mszy inaugurującej rok szkolny w Bielsku-Białej.

: udział w mszy inaugurującej rok szkolny w Bielsku-Białej. 3 grudnia 2023: tankowanie służbowego samochodu na Orlenie w Ciechocinku, podczas gdy oficjalna dokumentacja wskazywała, że pojazd znajdował się „na terenie województwa małopolskiego”.

Niejasności związane z miejscami tankowania samochodu również budzą wątpliwości. Na przykład 19 maja 2023 roku w dokumentacji wpisano trasę „Kraków – teren województwa małopolskiego”, jednak paliwo tankowano w Biłgoraju, znajdującym się w województwie lubelskim.

Chociaż dokładne koszty podróży nie zostały jeszcze oszacowane, wykorzystanie służbowych samochodów w sposób niezgodny z przepisami już teraz jest określane jako „kompletnie nieuczciwe i nieetyczne”. Gabriela Olszowska stwierdziła, że działania Barbary Nowak przypominają traktowanie służbowych zasobów jak prywatnej taksówki.

Japonia za publiczne pieniądze

Podróże po Polsce to jednak niejedyne kontrowersje związane z Barbarą Nowak. W 2019 roku kurator odbyła wycieczkę do Japonii, odwiedzając Kobe, Hiroszimę, Kioto i inne miasta. Koszt tej wyprawy wyniósł blisko 30 tysięcy złotych. Wydatki pokryto z budżetu kuratorium. Celem wyjazdu miało być „zacieśnienie współpracy między małopolskimi a japońskimi szkołami”. W rzeczywistości jedynym efektem był krótki projekt współpracy z prywatną szkołą katolicką z Krakowa.

Barbara Nowak. Kontrowersyjna kurator z PiS-u?

Barbara Nowak pełniła funkcję Małopolskiego Kuratora Oświaty od 2016 do 2023 roku i była postrzegana jako lojalny członek obozu Prawa i Sprawiedliwości. Znana z konserwatywnych poglądów, wielokrotnie wzbudzała kontrowersje swoimi wypowiedziami. Publicznie wspierała abp. Marka Jędraszewskiego za jego słowa o „tęczowej zarazie”, a Uniwersytet Jagielloński za wsparcie osób niebinarnych nazwała „agencją towarzyską”. Jej stanowisko wobec szczepionek na COVID-19 jako „eksperymentu” również budziło sprzeciw.

Postępowanie prokuratorskie

Obecna kurator, Gabriela Olszowska, przekazała prokuraturze dokumentację, w tym karty pracy kierowców i dane dotyczące użytkowania kart paliwowych. Prokuratura ma zbadać, czy doszło do przestępstwa, a także czy Barbara Nowak powinna ponieść odpowiedzialność karną za swoje działania.

