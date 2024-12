Karol Nawrocki o aborcji. „Wartości chrześcijańskie są fundamentem Polski”

Karol Nawrocki pojawił się w poniedziałek 2 grudnia w Bielsku-Białej. Kandydat na prezydenta popierany przez PiS w trakcie spotkania z mieszkańcami sporo mówił o kwestiach religijnych i światopoglądowych.

– Jesteśmy narodem z ponad 1000-letnią tradycją, narodem kształtowanym na przywiązaniu do wartości chrześcijańskich, które są fundamentem Polski i trzeba sobie powiedzieć o tym jasno. Wartości chrześcijańskie są fundamentem Polski – stwierdził.

Karol Nawrocki o aborcji

Kandydat na prezydenta zajął także stanowisko w sprawie aborcji. – Jestem katolikiem, jestem członkiem Kościoła katolickiego, jestem chrześcijaninem, więc jestem za życiem. Od poczęcia do naturalnej śmierci. To rzecz naturalna. Natomiast moja historia rodzinna też mnie do tego zobowiązuje – powiedział.

Jak tłumaczył, „jest ojcem wspaniałego syna, Daniela, który ma 21 lat, którego bardzo kocha i bez którego nie wyobraża sobie życia”. – Wychowuję go od drugiego roku życia. Nie jest on biologicznym synem, ale zapominam czasami o tym, bo nie znam innego życia jak z Danielem, a on nie zna innego ojca. Daniel żyje za sprawą głębokiej odporności psychicznej, poświęcenia i gotowości jego młodej wówczas mamy do tego, żeby go urodzić i żyć – komentował.

Nawrocki: Jestem przeciw ideologicznej wojnie w Polsce

Jednocześnie Karol Nawrocki podkreślił, że „jest przeciwko ideologicznej wojnie na ulicach polskich miast”. – To są tak delikatne sprawy i dotyczą kwestii tak fundamentalnych, że najgorsze co by się mogło stać w Polsce to powtórzenie wychylonych wahadeł sprzed kilku lat. To jest na równi niepokojąca jak i to, że dzieją się zamachy na ludzkie życie – ocenił.

W dalszej części spotkania Karol Nawrocki stwierdził, że „nie chce robić z siebie anioła”. – Upadamy i wstajemy. To jest fundament życia chrześcijańskiego. Bóg i Jezus są miłosierni i rozumieją, że jak się wierzy, kocha, przeprasza za grzechy, to jest się coraz bliżej Pana. Upada się i się wstaje – tłumaczył szef IPN ponownie zaznaczając, że jest za życiem, ale przeciw ideologicznej wojnie w Polsce.

