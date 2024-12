Brudziński żali się na wyrok sądu. „»Rozgrzani« sędziowie skazali mnie na 30 tys. grzywny”

We wtorek wieczorem belgijska policja przeszukała dwie nieruchomości należące do Didiera Reyndersa, byłego komisarza UE ds. sprawiedliwości. Sam polityk miał być do późnych godzin przesłuchiwany. Sprawa dotyczyć ma prania brudnych pieniędzy przez Belgijską Loterię Narodową, za którą to Reynders odpowiadał między 2007 a 2011 rokiem.

Polska opozycja zadowolona z zatrzymania Reyndersa

W Polsce Reynders kojarzony jest przede wszystkim z licznymi wypowiedziami na temat „zagrożonej w naszyj kraju praworządności”, co miało mieć miejsce za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości.

Nie dziwią więc liczne komentarze ze strony aktualnej opozycji. „Pan Praworządność z Brukseli jest chwilowo niedostępny, żeby pouczać Polskę jak powinien funkcjonować wymiar sprawiedliwości” – napisał przykładowo Mateusz Morawiecki, były premier i wiceprezes PiS.

Brudziński przypomina swój przegrany proces

W zupełnie inny sposób do sprawy odniósł się europoseł PiS Joachim Brudziński, który to udostępnił dodane przez twitterowego analityka Zygfryda Czabana zdjęcia przedstawiające m.in. Reyndersa w towarzystwie m.in. prowadzącego fundację Otwarty Dialog małżeństwa Ludmiły Kozłowski i Bartosza Kramka.

Zdjęcie zostało podpisane przez Czabana: „To zdjęcie jest niesamowite: rozgrzany sędzia, rozgrzana prokurator, Kramek (rozwalał umocnienia graniczne), Kozłowska (swego czasu z zakazem wjazdu do Polski) i spec od prania ruskiej kasy Didier Reynders. BTW. Podobno ruszył hasztag #PaserzyPraworządności”.

twitter

»Rozgrzani« sędziowie skazali mnie na 30 tys. grzywny za nazwanie Kramka i Kozłowskiej »cwaniaczkami«. Kramek polskiego premiera nazywał ch***m, ale dla tego samego sędziego była to zwykła krytyka. Za nazwanie Kramka cwaniaczkiem mam zapłacić 30 tys. plus odsetki liczone od dnia pozwu złożonego przez Kramka. »Praworządność« a’la Reynders” – napisał Brudziński.

Przegrana przez Brudzińskiego sprawa dotyczy wpisu ze świąt wielkanocnych 2019 roku, kiedy to polityk napisał: „Hej, hej obrońcy »europejsko-kazachskich« cwaniaczków od »wyłączenia rządu«, wiecie już, że jesteście поле́зный идиот? Wiecie, że grudniowy »cud zmartwychwstania« pana D. i świeczki z Rossmanna to wszystko za praną, brudną kasę? Lusia i jej tolerancyjny mąż raczej Nobla nie dostaną”.

Czytaj też:

Didier Reynders podejrzany o pranie pieniędzy. Politycy PiS nie powstrzymują się od złośliwościCzytaj też:

Mentzen walczy o wyborcze podium. Na drodze pojawiają się jednak przeszkody