Kaczyński o nowych doniesieniach ws. ks. Olszewskiego: Doszło do dużych nadużyć

– Doszło do dużych nadużyć w stosunku do dwóch pań z ministerstwa sprawiedliwości, aresztowanych w moim przekonaniu całkowicie bezpodstawnie i do księdza [Michała] Olszewskiego. To były nadużycia, cytując tutaj oświadczenie rzecznika praw obywatelskich: „niehumanitarne”, nadmierne i bezprawne – to znaczy łamiące przepisy prawa – powiedział prezes Prawa i Sprawiedliwości. Jarosław Kaczyński dodał, że prof. Więcek „nie uznał, że to postępowanie miało charakter tortur”. – Ale powołał się tutaj na konstytucję, która wyraźnie mówi, że przecież ratyfikowane umowy międzynarodowe w Polsce obowiązują. Wedle tego, co jest w tych umowach dotyczących praw człowieka, to te działania jednak miały charakter tortur. Tutaj się z panem profesorem nie możemy zgodzić – stwierdził.

Kaczyński: To, co stwierdzono, pokrywa się, choć nie w każdym szczególe, z tym, co mówiliśmy

Szef PiS wskazał również, że ugrupowanie „wierzy, iż to, co zrobił profesor [Marcin] Wiącek, to dowód na jego obiektywizm”. – RPO to jest przedstawiciel obozu (...), który jest przy władzy, a mimo wszystko to, co zostało stwierdzone w tym oświadczeniu, pokrywa się, chociaż nie w każdym szczególe, z tym, co mówiliśmy przez cały czas – mówił Kaczyński podczas poniedziałkowej konferencji prasowej PiS.

