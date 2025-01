Znany socjolog uderzył w Sakiewicza, nazwał go „wieprzem”. „Sięgnął dna”

Palade jest socjologiem polityki, ekspertem do spraw geografii wyborczej w Polsce. W przeszłości był wiceprezesem Zarządu Rozgłośni Regionalnej Polskiego Radia w Opolu, a także członkiem zarządu PR. Publikował artykuły na łamach tygodnika „Gazeta Finansowa” czy kwartalnika „Myśl”.

1 stycznia, kilka godzin po tym, gdy w całej Polsce rozbrzmiały fajerwerki witające Nowy Rok 2025 i żegnające stary, opublikował wpis, który przez internautów z prawicy nazwany został „oburzającym”.

Tarczyńczyski gorzko o wpisie Palade: Sięgnął dna

„Udało się. Para-patrioryczny wieprz zmieścił się w kadrze. Polsce życzę na 2025 prawicy, która będzie polska a nie sługą USA, Izraela i Ukrainy” – mogliśmy przeczytać. Na dołączonym zdjęciu znajdował się kadr z emitowanego na żywo „Wystrzałowego Sylwestra w Republice”, który przedstawia składającego życzenia widzom i obecnym na miejscu redaktora naczelnego stacji telewizyjnej – Tomasza Sakiewicza. Palade postanowił jednak wkrótce usunąć z platformy życzenia i zastąpić je innymi, podobnymi – już bez wzmianki o prezesie spółki, wydawcy prawicowego medium.

Mimo iż wpis zniknął stosunkowo szybko z platformy, to jednak jego zrzut ekranu zdążyli zrobić internauci, w tym politycy. Europoseł Prawa i Sprawiedliwości – Dominik Tarczyński – udostępnił słowa socjologa, komentując krótko, że te w jego opinii świądczą, iż ekspert „sięgnął dna”.

Do sprawy odniósł się także serwis wpolityce.pl. Redakcja oceniła, że był to „dziwny, wulgarny wpis znanego analityka”.

Sylwester z TV Republika. Życzenia złożył Sakiewicz, a po nim Banszek i Stawiarski

Z 31 grudnia na 1 stycznia TV Republika urządziła widowisko sylwestrowe, które przed ekranami zgromadziło liczną widownię (oglądał je co trzeci Polak, który spędził ten czas na śledzeniu hucznych wydarzeń emitowanych przez telewizje).

O północy życzenia złożył Sakiewicz, a zaraz po nim Jakub Banaszek, czyli prezydent Chełma (woj. lubelskie). „Gazeta Wyborcza” pisze, że to „młoda gwiazda Prawa i Sprawiedliwości”. Później kilka słów do publiczności skierował też Jarosław Stawiarski – marszałek województwa (były wiceminister sportu – za rządów Zjednoczonej Prawicy). – Zdrowia, bo choć zdrowie nie jest wszystkim, to bez zdrowia wszystko jest niczym – powiedział polityk.

