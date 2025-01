Mastalerek odpowiada premierowi ws. Dudy. „To Donald Tusk powinien się tłumaczyć”

Prezydent Andrzej Duda nie pojawił się w piątek na uroczystej gali inaugurującej polską prezydencję w Radzie Unii Europejskiej, która odbyła się w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej w Warszawie. Okazało się, że już w sobotę prezydent pojawił się na stoku narciarskim w Kluszkowcach.

Tusk kpi z Dudy. „A można było od razu”

Nieobecność samej głowy państwa tłumaczyła szefowa kancelarii prezydenta Małgorzata Paprocka, która wskazywała, że mimo zaproszenia nikt z organizatorów uroczystości po stronie rządowej nie skontaktował się z otoczeniem prezydenta, by ustalić szczegóły. – Można z tego wnioskować, że dla organizatorów nie było to istotne wydarzenie – oceniła. Jednak wiceministra ds. europejskich Magdalena Sobkowiak-Czarnecka zapewnia, że nieformalne kontakty w tej sprawie były podejmowane

Do sprawy nieobecności prezydenta Andrzeja Dudy na gali odniósł się premier Donald Tusk. „Skomplikowane było to tłumaczenie w sprawie nieobecności Pana Prezydenta na inauguracji polskiej prezydencji. A można było od razu powiedzieć tak po ludzku, każdy by zrozumiał” – drwi polski premier. „Bezpiecznego szusowania, Panie Prezydencie!” – dodał Tusk.

Mastalerek odpowiada premierowi. Chodzi o nieobecność Dudy

Do sprawy w mediach społecznościowych odniósł się szef gabinetu prezydenta Marcin Mastalerek.

„Rząd z poważnej sprawy, jaką jest prezydencja w Radzie UE, zrobił Akademię ku czci Donalda Tuska w Teatrze Wielkim. Prezydent Andrzej Duda nie będzie uwiarygadniał takich działań swoją obecnością” – ocenił. „To Donald Tusk powinien od kilku dni tłumaczyć się, że w Polsce nie odbędzie się szczyt Rady Europejskiej tylko dlatego, że PDT nie mógł znieść, że zgodnie z ustawą, to PAD by ten szczyt prowadził” – dodał.

Mastalerek nie powstrzymał się również od złośliwego komentarza. „Najlepszym więc podsumowaniem wczorajszej rządowej szopki jest to, że odbyła się w teatrze – jak na szopkę noworoczną przystało” – napisał szef gabinetu prezydenta.

