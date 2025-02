Sejm. Gorąca atmosfera na komisji. Suski przypomniał słowa Tuska o „sznurze”

Przewodniczący Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych – poseł Koalicji Obywatelskiej Jarosław Urbaniak – zaczął od prośby, by obecni na sali nie komentowali głośnego incydentu, który miał miejsce w Sejmie dzień wcześniej – 20 lutego. Chodzi o polityka Prawa i Sprawiedliwości Edwarda Siarkę, który w trakcie wystąpienia byłego ministra sprawiedliwości krzyknął „kula w łeb” (słowa te zaadresował do premiera Donalda Tuska). Wyjaśniał potem, że był to jedynie cytat za poetą Władysławem Broniewskim (chodzi o wiersz „Bagnet na broń”).

Suski przypomniał słowa Tuska. „Sznur i gałąź pod ciężarem zgięte”

Urbaniak prosił, by nie dopuścić do eskalacji dyskusji wobec wniosku o uchylenie immunitetu Jarosławowi Kaczyńskiemu, co zaprowadzić mogłoby do kolejnych „gróźb” – tak ocenił wczorajsze słowa Siarki. W opinii szefa RSP „słowa prowadzą do czynów”, a te „mogą być groźne”.

Suski mimo to postanowił odnieść się do sprawy, przypominając słowa szefa rządu wypowiedziane w przeszłości. – „Lepszy dla ciebie byłby świt zimowy i sznur i gałąź pod ciężarem zgięte”. Pamiętamy tę kulturę waszą – odparł. Onet przypomina, że padły one z ust Tuska w 2021 roku, przy okazji demonstracji przed Pałacem Prezydenckim w Warszawie. Było to w czasie, gdy Sejm kończył procedowanie ustawy o radiofonii i telewizji w Polsce (tzw. lex TVN).

Premier użył wtedy fragmentu wiersza Czesława Miłosza pod tytułem „Który skrzywdziłeś”.

Urbaniak zaapelował do Suskiego o „minimum kultury”

Urbaniak poprosił, aby „tego rodzaju uwag nie było”. Wskazał, że jego cierpliwość „ma granice”. Zaapelował tez o „minimum kultury”.

Przypomniał też byłemu sekretarzowi stanu w Kancelarii Premiera Rady Ministrów (za rządu Mateusza Morawieckiego), że na posiedzeniu komisji regulaminowej jest „tylko gościem”. Suski został odwołany w ubiegłym roku ze składu RSP.

