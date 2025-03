Zełenski prosi o pomoc Amerykę. „Pokój jest potrzebny szybko”

„Bardzo ważne jest, abyśmy starali się, by nasza dyplomacja była naprawdę merytoryczna, aby jak najszybciej zakończyć tę wojnę” – podkreśla prezydent Ukrainy w publikacji na X, która została udostępniona na platformie w poniedziałek wieczorem.

Wołodymyr Zełenski zapewnia, że Ukraińcy „potrzebują pokoju i chcą go najbardziej”. „Wojna rujnuje nasze miasta i miasteczka” – pisze. „Tracimy naszych ludzi. Musimy zatrzymać wojnę i zagwarantować bezpieczeństwo” – zaznacza.

Polityk wskazał, że Kijów „współpracuje” z Waszyntonem „i europejskimi partnerami”. „Bardzo liczymy na wsparcie USA na drodze do pokoju. Pokój jest potrzebny tak szybko, jak to możliwe” – zwrócił się do władz supermocarstwa.

Trump zaledwie godzinę wcześniej: Ameryka nie będzie tego dłużej znosić!

Wpis głowy państwa, ktore od trzech lat nieprzerwanie atakowane jest przez Rosję, pojawił się około godzinę po publikacji Donalda Trumpa na platformie TRUTH Social. 47. prezydent Stanów Zjednoczonych ostro zareagował na oświadczenie Zełenskiego, wygłoszone przez niego w Londynie – po szczycie zorganizowanym w związku z zaangażowanym w rozmowy pokojowe Kijowem i dotyczącym spraw bezpieczeństwa Europy.

„To najgorsze oświadczenie, jakie mógł złożyć Zełenski, a Ameryka nie będzie tego dłużej znosić! To jest to, o czym mówiłem, ten facet nie chce pokoju, dopóki ma poparcie Ameryki” – uznał republikanin, dodając, że „Europa, podczas spotkania z Zełenskim [miał na myśli niedzielne rozmowy w londyńskim Lancaster House – red.], stwierdziła wprost, że nie może wykonać tej pracy bez USA”.

„Prawdopodobnie nie jest to dobre oświadczenie, jeśli chodzi o pokaz siły przeciwko Rosji. Co oni sobie myślą?” – zakończył.

Chodziło konkretnie o słowa Zełenskiego, który stwierdził, że porozumienie ws. zakończenia wojny między Ukrainą a Rosją jest „bardzo odległe”. Więcej piszemy o tym tutaj.

