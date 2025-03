Duda ostrzegł Trumpa przed Putinem. Mastalerek o kulisach

Pod koniec ubiegłego tygodnia Wołodymyr Zełenski udał się z wizytą do Stanów Zjednoczonych, gdzie miała zostać podpisana umowa o wydobywaniu metali ziem rzadkich. Tak się jednak nie stało, a w Gabinecie Owalnym doszło do awantury między prezydentem Ukrainy a Donaldem Trumpem.

Awantura w Gabinecie Owalnym. Mastalerek: Z Trumpem trzeba umieć rozmawiać

– Przede wszystkim przyznaję rację prezydentowi Andrzejowi Dudzie, który przed tą rozmową (Zełenski-Trump – red.) w rozmowie telefonicznej z Wołodymyrem Zełenskim doradzał mu spokój i konstruktywną rozmowę ze Stanami Zjednoczonymi – powiedział Marcin Mastalerek na antenie TVN24.

– Z Donaldem Trumpem trzeba umieć rozmawiać. Prezydent Duda robił to już podczas pierwszej kadencji, z wielkimi sukcesami dla Polski. Bo polskie bezpieczeństwo wzmocniło się podczas pierwszej kadencji Donalda Trumpa dzięki zabiegom prezydenta Dudy i jestem przekonany, że teraz się wzmocni. I właśnie prezydent Zełenski powinien naśladować to, jak działa prezydent Duda – dodał szef gabinetu prezydenta Polski.

Rozmowa Duda-Trump. Mastalerek ujawnił kulisy

Marcin Mastalerek przypomniał także, w jaki sposób przebiegała niedawna rozmowa Andrzeja Dudy z Donaldem Trumpem, która odbyła się na uboczu konferencji CPAC. Prezydent Polski powiedział swojemu amerykańskiemu odpowiednikowi, o czym nie można zapominać w czasie rozmów z Władimirem Putinem.

– Prezydent Duda powiedział: „Pamiętaj, że to jest KGB-owski agent. To jest człowiek szkolony do tego, żeby oszukiwać i będzie cię oszukiwał”. Skoro mówi to prezydent Polski, później powtarza to, w bardziej delikatnych słowach, prezydent Macron, to pokazuje też, że to jest dobra droga – stwierdził Marcin Mastalerek w programie „Rozmowa Piaseckiego”.

– Niestety, szkolony agent KGB zachowuje się w tej sytuacji niezwykle sprytnie i niezwykle inteligentnie. Proszę zwrócić uwagę: zniknął, nie odzywa się, nie prowokuje i udaje, że to on chce pokoju. Z drugiej strony mamy taką sytuację, że w amerykańskiej przestrzeni publicznej, niestety, zaczyna się wydawać, że problemem do osiągnięcia pokoju jest prezydent Zełenski. To jest całkowita nieprawda – podkreślił szef gabinetu Andrzeja Dudy.

