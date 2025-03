„Niedyskrecje parlamentarne”. Duda kontra Telewizja Republika. Polska 2050 tylko do końca roku?

Na co narzekali uczestnicy niedzielnej konwencji programowej Karola Nawrockiego? Co wynika z wewnętrznych sondaży PiS? Czy Krzysztof Bosak z Konfederacji oficjalnie poprze w drugiej turze Nawrockiego? O co otoczenie Andrzeja Dudy ma pretensje do Telewizji Republika? Co się wydarzy na kongresie Konfederacji? O tym i innych sprawach piszemy w „Niedyskrecjach parlamentarnych”.

Byłyśmy na niedzielnej konwencji programowej Karola Nawrockiego w podwarszawskich Szeligach. Kolejka do wejścia była bardzo długa, a w środku ścisk panował ogromny. Jedna z uczestniczek konwencji żaliła się, że straż porządkowa była bezlitosna, nikogo nie chciał przepuścić bez kolejki. – Nawet niepełnosprawnego na wózku by nie przepuścili – mówiła zdenerwowana. – Może paszport Polsatu byłby dobry, na paszport Polsatu by wpuścili – wtrącił się inny uczestnik konwencji, próbując przecisnąć się do sali, w której odbywało się całe wydarzenie. Z najnowszych wewnętrznych sondaży PiS wynika, że Rafał Trzaskowski, kandydat KO na prezydenta ma 36 proc. poparcia, Karol Nawrocki, popierany przez PiS – 28 proc., a Sławomir Mentzen, kandydat Konfederacji zaledwie 13 proc. – Chcielibyśmy, żeby Mentzen miał nawet 22 proc. poparcia. To nam tylko pomaga. Mamy twarde dane, że w drugiej turze 75 proc. jego elektorat poprze Karola Nawrockiego – mówi nasz rozmówca ze sztabu kandydata popieranego przez PiS. Inny polityk tej partii uważa, że aż tak korzystnie dla Nawrockiego poparcie może się nie rozłożyć w drugiej turze. – Wyborcy Konfederacji mogą zagłosować w 60 proc. na Karola Nawrockiego, a w 40 proc. na Rafała Trzaskowskiego – przekonuje. Kolejne wewnętrzne badania PiS, które zobaczyłyśmy dotyczą stosunku Polaków do wojny na Ukrainie i Donalda Trumpa.