Tak Trump potraktował Dudę. W sieci zawrzało

Andrzej Duda spotkał się z Donaldem Trumpem na marginesie konferencji środowisk narodowo-konserwatywnych CPAC, która odbywa się w Gaylord National Convention Center w National Harbor w stanie Maryland pod Waszyngtonem.

Początkowo podawano, że prezydenci mieli rozmawiać kilkadziesiąt minut. Tak się jednak nie stało. Z powodu ogromnego spóźnienia amerykańskiego przywódcy, rozmowa trwała zaledwie kilkanaście minut.

W sieci pojawiło się mnóstwo komentarzy:

@gw_1990: Spotkanie Trump-Duda ma znaczenie choćby symboliczne, bo to pierwszy przywódca z Europy po zaprzysiężeniu prezydenta USA. Dobrze by było…



@poselTTrela: Trump do @AndrzejDuda, wstań i pokaż się! Dobrze, że ten wstyd się zaraz skończy.



@PatrykSlowik: Wesołość niektórych, bo Trump - koniecznością czekania w jakiejś pakamerze, krótkością spotkania, biorąc pod uwagę, że polski…



@Bart_Wielinski: Mam o @AndrzejDuda jak najgorsze zdanie. Ale to jest ciągle prezydent RzeczypospolitejTraktowanie go w taki sposób, to plucie na…



@Arlukowicz: Prezydent dużego kraju. Polski. Leci przez ocean. Wstań, pokaż się.

Po spotkaniu z polskim prezydentem, Donald Trump pojawił się na scenie, gdzie wygłosił okolicznościowe przemówienie. - Jest z nami Andrzej Duda. Fantastyczny człowiek, wielki mój przyjaciel. 84 proc. Polaków w Stanach Zjednoczonych na mnie zagłosowało, więc coś ci chyba wychodzi. Dobrze sobie tam radzicie – powiedział amerykański przywódca.