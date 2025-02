Trump zadziwił słowami o Dudzie. Tego nikt się nie spodziewał!

Andrzej Duda spotkał się z Donaldem Trumpem na marginesie konferencji środowisk narodowo-konserwatywnych CPAC, która odbywa się w Gaylord National Convention Center w National Harbor w stanie Maryland pod Waszyngtonem.

Prezydentowi towarzyszyli jego najbliżsi współpracownicy: szef Gabinetu Prezydenta RP Marcin Mastalerek, minister Wojciech Kolarski oraz zastępca szefa Biura Polityki Międzynarodowej Nikodem Rachoń.

Donald Trump potwierdził bliski sojusz z Polską



Początkowo podawano, że prezydenci mieli rozmawiać kilkadziesiąt minut. Tak się jednak nie stało. Z powodu ogromnego spóźnienia amerykańskiego przywódcy, spotkanie Andrzeja Dudy z Donaldem Trumpem było wyjątkowo krótkie. Odbyło się bez obecności mediów i wstępnych oświadczeń.

„Spotkanie trwało dosłownie kilka minut. Wynikało to z opóźnienia w planie Donalda Trumpa. Kilkanaście minut po przybyciu do kompleksu, gdzie trwa konferencja CPAC, przywódca USA rozpoczął swoje przemówienie. Oryginalnie w planie była 1:10h, od przylotu do przemówienia” - przekazał korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.

Na razie nie są znane żadne szczegóły dotyczące ewentualnych ustaleń między Dudą a Trumpem. Biały Dom wystosował dość lakoniczny komunikat, w którym podano że „Donald Trump potwierdził bliski sojusz z Polską i pochwalił prezydenta Andrzeja Dudę za zobowiązanie Polski do zwiększenia wydatków na obronność”.

Trump o Dudzie: Fantastyczny człowiek, mój przyjaciel

Po spotkaniu z polskim prezydentem, Donald Trump pojawił się na scenie, gdzie wygłosił okolicznościowe przemówienie. Prezydent USA rozpoczął od przywitania swoich gości. Spośród zagranicznych polityków wymienił m.in. syna byłego prezydenta Brazylii Eduardo Bolsonaro, szefa słowackiego rządu Roberta Fico, prezydenta Argentyny Javiera Milei, brytyjskiego skrajnie prawicowego polityka Nigela Farage'a oraz Santiago Abascala, szefa hiszpańskiej partii VOX.

Donald Trump postanowił także wyróżnić Andrzeja Dudę. – Jest z nami Andrzej Duda. Fantastyczny człowiek, wielki mój przyjaciel. 84 proc. Polaków w Stanach Zjednoczonych na mnie zagłosowało, więc coś ci chyba wychodzi. Dobrze sobie tam radzicie – powiedział amerykański przywódca.

