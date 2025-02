Donald Tusk mocno zaskoczył. Stanął w obronie Andrzeja Dudy

Donald Tusk zamieścił w mediach społecznościowych wymowny wpis, w którym odniósł się do zaplanowanego na sobotę 22 lutego spotkania Andrzeja Dudy z Donaldem Trumpem.

Donald Tusk wymownie o Andrzeju Dudzie

„Proszę wszystkich o docenienie i uszanowanie wysiłków każdego, kto podejmuje je na rzecz bezpieczeństwa Polski – stwierdził premier. Przy okazji Donald Tusk podkreślił, że „rząd i prezydent muszą w tej sprawie działać razem, niezależnie od wszystkich różnic”.

Nie są to pierwsze tego typu pojednawcze słowa Donalda Tuska pod adresem Andrzeja Dudy. Po nadzwyczajnym szczycie w Paryżu dotyczącym bezpieczeństwa Europy oraz scenariuszy dla Ukrainy, premier na pytanie jednego z dziennikarzy odpowiedział, że „mimo różnic w niektórych kwestiach, w sprawach bezpieczeństwa polski rząd oraz prezydent mają takie samo zdanie”.

– Z Andrzejem Dudą mamy takie samo stanowisko w kwestii ukraińskiej. Nie mam poczucia niepokoju, że będzie rozbieżność między rządem a panem prezydentem. W tej sprawie mam pełne zaufanie – zapewnił szef polskiego rządu.

Duda spotka się z Trumpem. Najważniejsze informacje

W sobotę w godzinach wieczornych czasu polskiej Andrzej Duda spotka się z Donaldem Trumpem w Waszyngtonie. Do rozmów dojdzie przy konferencji środowisk narodowo-konserwatywnych CPAC

W skład polskiej delegacji oprócz prezydenta mają wejść szef Gabinetu Prezydenta RP Marcin Mastalerek, minister Wojciech Kolarski oraz zastępca szefa Biura Polityki Międzynarodowej Nikodem Rachoń. Z kolei Stany Zjednoczone – oprócz prezydenta – mają reprezentować szefowa sztabu Susie Wiles, doradca ds. bezpieczeństwa Mike Waltz oraz Vince Haley, dyrektor rady Polityki Wewnętrznej Stanów Zjednoczonych.

Dzień przed planowanym spotkaniem Duda-Trump w siedzibie Departamentu Stanu w Waszyngtonie z sekretarzem stanu Marco Rubio rozmawiał Radosław Sikorski. - Zaplanowaliśmy kolejne fora współpracy. Co do tematyki, to były: oczywiście bieżące sprawy wojny i pokoju w Europie, ale także współpraca w odległych krajach, jak Korea Północna, Kuba, Iran – powiedział po zakończeniu spotkania szef polskiego MSZ.

Czytaj też:

Nowy sondaż. Tak Polacy widzą przyszłość Andrzeja Dudy. Ekspertka: To polityczny solistaCzytaj też:

Andrzej Duda spotka się z Donaldem Trumpem. Znamy szczegóły