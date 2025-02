Najnowszy sondaż nie zostawia złudzeń. Tak Polacy oceniają Tuska

W najnowszym sondażu przeprowadzonym przez SW Research dla Onetu ankietowanych zapytano o ocenę działań polskiego rządu wokół rozmów dotyczących zakończenia wojny w Ukrainie. Jak się okazuje, Polacy mają w tej kwestii mocno podzielone zdania.

Najnowszy sondaż. Tak Polacy oceniają Tuska

33,1 proc. respondentów pozytywnie ocenia politykę Donalda Tuska i jego ministrów. Stanowisko polskich władz negatywnie ocenia 21,6 proc. badanych. Uwagę zwraca spory odsetek tych, którzy nie mają w tej sprawie żadnego zdania – jest ich aż 23,3 proc. Z kolei 22,1 proc. osób, które wzięły udział w sondażu, przyznało, że nie zna działań rządu w sprawie rozmów wokół zakończenia działań wojennych u naszego sąsiada.

Sikorski w USA, Tusk w Paryżu

W piątek 21 lutego Radosław Sikorski spotkał się z sekretarzem stanu USA Marco Rubio. — To była mocna rozmowa bliskich sojuszników. Ta dyskusja transatlantycka odbywa się na różnych szczeblach i bardzo liczę na to, że Andrzej Duda jutro wzmocni głos Polski na rzecz sprawiedliwego pokoju w Ukrainie. Prezydent przyjaźni się z Donaldem Trumpem. To jest moment, aby tę przyjaźń dla Polski i Europy wykorzystać — komentował minister spraw zagranicznych.

Z kolei w poniedziałek 17 lutego Donald Tusk wziął udział w nadzwyczajnym szczycie dotyczącym bezpieczeństwa, który został zwołany w Paryżu przez Emmanuela Macrona. W rozmowach wzięli udział m.in. szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen oraz sekretarz generalny NATO Mark Rutte.

Po zakończeniu rozmów w Paryżu premier podkreślił, że „spotkanie miało charakter nieformalny i niektóre ustalenia pozostają w zamkniętym gronie dyskutujących”. Szef polskiego rządu stwierdził, że „to, co jest dla niego niezwykle ważne to fakt, że może publicznie potwierdzić, że wszyscy uczestnicy spotkania mieli w kluczowych sprawach podobny pogląd”.

– Byłem zbudowany atmosferą jedności. Po konferencji w Monachium dzisiaj z satysfakcją usłyszałem od wszystkich, że w interesie Europy jest pilne i intensywne na rzecz współpracy sojuszników. Dotyczy to także przyszłych rozmów i zakończenia wojny w Ukrainie – zaznaczył Donald Tusk.

